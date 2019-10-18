Katalonya'da bağımsızlık yanlısı protestocular Barcelona'da toplandı (Dışişleri'nden seyahat uyarısı)
Anadolu Ajansı
Hafta boyunca Katalonya şehirlerinde "Özgürlük Yürüyüşleri" adı altında gösteri düzenleyen gruplar, Barcelona'da bir araya geldi. Gösteriler nedeniyle kentin önemli turizm merkezlerinden La Sagrada Familia Bazilikası'nın girişi kapatıldı. Barcelona Uluslararası Havalimanı'nda 57 uçak seferi iptal edildi. Protestolar nedeniyle 26 Ekim'de Nau Camp Stadı'nda oynanması planlanan Barcelona-Real Madrid maçı ertelendi. Dışişleri Bakanlığı da Türkiye vatandaşlarına Katalonya'ya yapacakları seyahat planlarını gözden geçirmeleri tavsiyesinde bulundu.
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1İspanya'nın Katalonya bölgesinde Yüksek Mahkemenin bağımsızlık yanlısı Katalan siyasetçilere verdiği mahkumiyet kararlarını protesto eden on binlerce kişi Barcelona sokaklarında toplandı.
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Katalonya Özerk Bölgesi'nin farklı şehirlerinde hafta başından bu yana "Özgürlük Yürüyüşleri" adı altında gösteriler düzenleyen gruplar, bölgenin başkenti Barcelona'da bir araya geldi.
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3Bölge genelinde ilan edilen genel grev nedeniyle çalışanlar iş bırakırken, işletmeler ve dükkanlar kapatıldı.
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Katalonya bayrakları taşıyan göstericiler bağımsızlık yanlısı slogan attı, mahkum edilen siyasetçilerin serbest bırakılmasını talep etti.
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5Gösteriler genelde olaysız geçerken, yüz kişilik bir gösterici grubu ile polis arasında çatışma yaşandı. Şehir merkezindeki emniyet binası önünde toplanan grup polise şişe, yumurta ve boya fırlattı. Çevredeki çöp kutularını ateşe vererek barikatlar oluşturan gruba polis plastik mermilerle müdahale etti.
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LA SAGRADA FAMILIA'NIN GİRİŞİ KAPATILDI, 57 UÇAK SEFERİ İPTAL
Gösteriler nedeniyle kentin önemli turizm merkezlerinden, mimar Antoni Gaudi tarafından tasarlanan La Sagrada Familia Bazilikası'nın girişi kapatıldı, Barcelona Uluslararası Havalimanı'nda 57 uçak seferi iptal edildi.
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'EL CLASICO' ERTELENDİ
Öte yandan, İspanya Futbol Federasyonu, bölgedeki olaylar nedeniyle 26 Ekim'de Nau Camp Stadı'nda oynanması planlanan Barcelona-Real Madrid maçının ertelendiğini duyurdu.
Futbol severler tarafından "El Clasico' (Klasik) olarak adlandırılan iki takımın mücadelesinin ne zaman yapılacağı 21 Ekim'de takım yetkilileri arasında yapılacak görüşmeler sonunda belirlenecek.
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DIŞİŞLERİ'NDEN SEYAHAT UYARISIDışişleri Bakanlığı, İspanya’nın Katalonya Özerk Bölgesi’nde yaşanan gösteriler nedeniyle Türk vatandaşlarına, zorunlu olmadıkça bu ülkeye yapacakları seyahat planlarını gözden geçirmeleri tavsiyesinde bulundu.
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ŞİDDETİ TAHRİK EDEN MESAJ GRUBUNA YASAK
Öte yandan, ulusal bölge mahkemesi, protestolarda şiddeti teşvik ettiğinden şüphelenilen bir grupla ilişkili web sitesi ve sosyal medya uygulamalarının engellenmesi talimatını verdi.
Telegram mesaj uygulaması aracılığıyla haberleşen "Tsunami Demokratik" adlı grubun şifreli mesajlar aracılığıyla araç yakma gibi eylemleri koordine ettiği iddia edildi.
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İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, bölgedeki barışçıl protestolara müdahale edilmeyeceğini ancak şiddet yoluyla kamu düzenini bozmaya çalışanların yargılanacağını belirtti.
Sanchez, AB Zirvesi için bulunduğu Brüksel'de yaptığı açıklamada "Kanun dışı eylemlerde bulunanlar, bunun bedelini er geç ödemek zorunda kalacaklar" dedi.
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ESKİ KATALONYA ÖZERK HÜKÜMET BAŞKANI İFADE VERDİ
Bu arada, İspanya tarafından hakkında tutuklama emri bulunan eski Katalonya Özerk Hükümeti Başkanı Carles Puigdemont, Yüksek Mahkeme'nin Katalan siyasetçilere verdiği mahkumiyet kararının ardından Madrid yönetiminin yakalama talebi üzerine bugün kaçak bulunduğu Belçika'da mahkemeye ifade verdi.
Mahkeme, Puigdemont'u kefaletsiz serbest bırakırken, 29 Ekim'deki iade duruşmasına kadar ülkeden çıkmaması talimatı verdi.
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