ABD'de Filistin yanlısı öğrenci protestoları büyüyor: En az 570 kişi gözaltına alındı
ABD’nin New York kentindeki Columbia Üniversitesi’nde başlayan Filistin yanlısı protestolar, ülkedeki birçok saygın üniversiteye yayıldı. Öğrencilerin talebi Amerikan yönetiminin İsrail'i silahlandırmayı bırakması. Polisin yaptığı müdahalelerde aralarında öğretim üyeleri ve öğrencilerin de bulunduğu en az 570 kişi gözaltına alındı.
ABD’nin New York kentindeki Columbia Üniversitesi’nde 1 hafta önce başlayan ve üniversite yönetimi ile öğrencileri karşı karşıya getiren Filistin yanlısı protestolar, ülkedeki birçok saygın üniversiteye yayıldı.