ABD'de Filistin yanlısı öğrenci protestoları büyüyor: En az 570 kişi gözaltına alındı

ABD’nin New York kentindeki Columbia Üniversitesi’nde başlayan Filistin yanlısı protestolar, ülkedeki birçok saygın üniversiteye yayıldı. Öğrencilerin talebi Amerikan yönetiminin İsrail'i silahlandırmayı bırakması. Polisin yaptığı müdahalelerde aralarında öğretim üyeleri ve öğrencilerin de bulunduğu en az 570 kişi gözaltına alındı.

ABD'de Filistin yanlısı öğrenci protestoları büyüyor: En az 570 kişi gözaltına alındı - 1

ABD’nin New York kentindeki Columbia Üniversitesi’nde 1 hafta önce başlayan ve üniversite yönetimi ile öğrencileri karşı karşıya getiren Filistin yanlısı protestolar, ülkedeki birçok saygın üniversiteye yayıldı.

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ABD'de Filistin yanlısı öğrenci protestoları büyüyor: En az 570 kişi gözaltına alındı - 2

Polis, İsrail’in Gazze’de yürüttüğü soykırıma tepki gösteren öğrencilere ve öğretim üyelerine sert şekilde müdahale ederken, New York Üniversitesi’nde 120, Columbia Üniversitesi’nde 100, Emerson Kolejinde 100, Güney Kaliforniya Üniversitesi’nde 90, Yale Üniversitesi’nde 60, Teksas Üniversitesi’nde 50, Indiana Üniversitesi’nde 33, Minnesota Üniversitesi’nde 9, Ohio Eyalet Üniversitesi’nde 5 ve Kaliforniya Eyaleti Politeknik Üniversitesi’nde 3 olmak üzere en az 570 öğrencinin gözaltına alındığı bildirildi.

ABD'de Filistin yanlısı öğrenci protestoları büyüyor: En az 570 kişi gözaltına alındı - 3

MEZUNİYET TÖRENİ İPTAL EDİLDİ

Öte yandan, Güney California Üniversitesi 10 Mayıs’ta yapılması planlanan diploma töreninin yaşanan olaylar nedeniyle iptal edildiğini açıkladı.

Tören katılımcılarına yönelik güvenlik incelemesinin zaman gerektirdiği belirtilen açıklamada “Geleneksel olarak 65 bin öğrenci, aileleri ve arkadaşlarını kampüsümüze getiren tören iptal edilmiştir.” denildi.

ABD'de Filistin yanlısı öğrenci protestoları büyüyor: En az 570 kişi gözaltına alındı - 4

NETANYAHU BARIŞ YANLISI ÖĞRENCİLERİ SUÇLAMIŞTI

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu da protestolara ilişkin konuştu. Öğrencileri, yahudi öğrencilere ve yahudi öğretim üyelerine saldırmakla suçlayan Netanyahu "Protestoların durdurulması için daha fazlası yapılmalı." dedi.

İsrail'in "haksız yere soykırımla suçlandığını" öne süren Netanyahu, "antisemitik" olduğunu ileri sürdüğü gösterilere karşı herkesin tepki göstermesi gerektiğini belirtti.

ABD'de Filistin yanlısı öğrenci protestoları büyüyor: En az 570 kişi gözaltına alındı - 5

ABD, NETANYAHU'NUN BASKI ÇAĞRISI YAPTIĞINI REDDETİ

Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. 

Patel, Netanyahu'nun sözlerinin, ABD üniversitelerinde Filistin lehine eylem yapan protestoculara yönelik baskı çağrısı olup olmadığı sorusuna, "Onun (Netanyahu'nun) yorumlarına açıklama getirmeyi kendi başbakanlık ofisine bırakacağım ancak onun baskı çağrısı yaptığına inanmıyorum." sözleriyle cevap verdi. 

ABD'de Filistin yanlısı öğrenci protestoları büyüyor: En az 570 kişi gözaltına alındı - 6

Netanyahu'nun sözlerinin yabancı bir liderin ABD'nin iç politikasına müdahale etmek anlamına gelip gelmediği sorusuna ise Patel'in cevabı, "Bunu müdahaleyle aynı kefeye koyamam." şeklinde oldu.

ABD'de Filistin yanlısı öğrenci protestoları büyüyor: En az 570 kişi gözaltına alındı - 7

Temsilciler Meclisi Mike Johnson da dün Columbia Üniversitesi'ndeydi. Johnson, "Sınıfa dönün ve bu saçmalığa bir son verin" açıklamasını yaptı. Yahudi karşıtlığının üniversitelerde yayıldığını savundu.

ABD'de Filistin yanlısı öğrenci protestoları büyüyor: En az 570 kişi gözaltına alındı - 8

YAHUDİ ÖĞRENCİLERDEN JOHNSON'A YALANLAMA 

ABD’nin Columbia Üniversitesi’ndeki Yahudi öğrenciler, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson’ı yalanlayarak, Filistin destekçisi protestoların antisemitik bir tehdit oluşturmadığını söyledi.

Öğrenciler, "Kampüste çok fazla antisemitizmle karşılaştığını iddia eden öğrenciler, İsrail karşıtlığıyla, Yahudi karşıtlığını birbirine karıştırıyorlar." diye konuştu.

ABD'de Filistin yanlısı öğrenci protestoları büyüyor: En az 570 kişi gözaltına alındı - 9
ABD'de Filistin yanlısı öğrenci protestoları büyüyor: En az 570 kişi gözaltına alındı - 10
ABD'de Filistin yanlısı öğrenci protestoları büyüyor: En az 570 kişi gözaltına alındı - 11
ABD'de Filistin yanlısı öğrenci protestoları büyüyor: En az 570 kişi gözaltına alındı - 12
ABD'de Filistin yanlısı öğrenci protestoları büyüyor: En az 570 kişi gözaltına alındı - 13
ABD'de Filistin yanlısı öğrenci protestoları büyüyor: En az 570 kişi gözaltına alındı - 14
ABD'de Filistin yanlısı öğrenci protestoları büyüyor: En az 570 kişi gözaltına alındı - 15
ABD'de Filistin yanlısı öğrenci protestoları büyüyor: En az 570 kişi gözaltına alındı - 16
ABD'de Filistin yanlısı öğrenci protestoları büyüyor: En az 570 kişi gözaltına alındı - 17
ABD'de Filistin yanlısı öğrenci protestoları büyüyor: En az 570 kişi gözaltına alındı - 18
ABD'de Filistin yanlısı öğrenci protestoları büyüyor: En az 570 kişi gözaltına alındı - 19
ABD'de Filistin yanlısı öğrenci protestoları büyüyor: En az 570 kişi gözaltına alındı - 20
ABD'de Filistin yanlısı öğrenci protestoları büyüyor: En az 570 kişi gözaltına alındı - 21
ABD'de Filistin yanlısı öğrenci protestoları büyüyor: En az 570 kişi gözaltına alındı - 22
ABD'de Filistin yanlısı öğrenci protestoları büyüyor: En az 570 kişi gözaltına alındı - 23
ABD'de Filistin yanlısı öğrenci protestoları büyüyor: En az 570 kişi gözaltına alındı - 24
ABD'de Filistin yanlısı öğrenci protestoları büyüyor: En az 570 kişi gözaltına alındı - 25
ABD'de Filistin yanlısı öğrenci protestoları büyüyor: En az 570 kişi gözaltına alındı - 26
ABD'de Filistin yanlısı öğrenci protestoları büyüyor: En az 570 kişi gözaltına alındı - 27
ABD'de Filistin yanlısı öğrenci protestoları büyüyor: En az 570 kişi gözaltına alındı - 28
ABD'de Filistin yanlısı öğrenci protestoları büyüyor: En az 570 kişi gözaltına alındı - 29
ABD'de Filistin yanlısı öğrenci protestoları büyüyor: En az 570 kişi gözaltına alındı - 30
ABD'de Filistin yanlısı öğrenci protestoları büyüyor: En az 570 kişi gözaltına alındı - 31
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