ABD'de Filistin yanlısı öğrenci protestoları büyüyor: En az 570 kişi gözaltına alındı

ABD, NETANYAHU'NUN BASKI ÇAĞRISI YAPTIĞINI REDDETİ

Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Patel, Netanyahu'nun sözlerinin, ABD üniversitelerinde Filistin lehine eylem yapan protestoculara yönelik baskı çağrısı olup olmadığı sorusuna, "Onun (Netanyahu'nun) yorumlarına açıklama getirmeyi kendi başbakanlık ofisine bırakacağım ancak onun baskı çağrısı yaptığına inanmıyorum." sözleriyle cevap verdi.