Kayıp lahit bulundu: Mısır'ın en güçlü firavunu 2. Ramses'in gizemli mezarı
Arkeologlar, yüzlerce yıldır kayıp olan Antik Mısır’ın en ünlü firavunlarından II. Ramses lahdinin bir parçasını bulmayı başardı. Arkeologlar tarafından firavuna ait olduğu belirlenen lahitte, "2. Ramses'in kendisi" yazısının yer aldığı belirlendi. Şu an Abydos’ta muhafaza edilen lahit parçasının gelecekte bir müzede sergilenmesi planlanıyor.
Antik Mısır'ın en güçlü firavununa ait uzun süredir kayıp olan lahit ölümünden 3 bin yıl sonra bulundu.
Arkeologlar, Mısır'ın orta doğusundaki bir dini merkezin zemini altında bulunan granit mezarı yeniden inceledi ve mezarın 2. Ramses'e ait olduğunu belirledi.