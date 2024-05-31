Kayıp lahit bulundu: Mısır'ın en güçlü firavunu 2. Ramses'in gizemli mezarı

"2. RAMSES'İN KENDİSİ"

Fransa Ulusal Araştırma Merkezi'nden tercüme edilen açıklamaya göre, mezar taşının üzerinde "2. Ramses'in kendisi" yazan, gözden kaçan bir gravürün yer aldığı belirlendi.

Firavunun şimdilerde kayıp olan altın bir tabut ile gömüldüğü, daha sonra mezarı yağmalayan hırsızlar tarafından parçalanmış olan bir alçı lahde taşındığı ve nihayetinde Abydos’a getirilen granit lahde yerleştirildiği biliniyor.