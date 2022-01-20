Kefir, yavruyken 12,5 kilo ağırlığa ulaştı: Gören herkes köpek sanıyor

İki yaşından küçük bir Maine Coon kedi yavrusu, şimdiden 12,5 kg ağırlığıyla dünyanın en büyük kedisi olma yolunda ilerliyor. Rusya’da küçük bir kasaba olan Stary Oskol'da sahibi Yulia Minina ile birlikte yaşayan “Kefir” adlı kedi o kadar büyük ki, insanlar onu genellikle köpek sanıyor.

Haberler - ntv.com.tr 20.01.2022 - 09:54 | Son Güncelleme : 20.01.2022 - 09:58

Kefir, yavruyken 12,5 kilo ağırlığa ulaştı: Gören herkes köpek sanıyor - 1

'da Kefir adlı bir kedi, bir yıl 10 aylıkken,  Maine Coon kedilerinin ortalama yetişkin ağırlığını çoktan aştı. Erkek Maine Coon kedileri genellikle 6, 8 kg ile 11,3 kg arasında bir ağırlığa sahip oluyor. Yani Kefir, üç veya dört yaşına gelince tam boyutuna ulaştığında çok daha ağır olacak.

Kefir, yavruyken 12,5 kilo ağırlığa ulaştı: Gören herkes köpek sanıyor - 2

Kedinin sahibi Yulia Manina, adını sütlü mayalı bir içecekten alan Kefir’in, “korkutucu” bir görünüme sahip olsa da oldukça sevecen ve mütevazı olduğunu söyledi:

Kefir, yavruyken 12,5 kilo ağırlığa ulaştı: Gören herkes köpek sanıyor - 3

“Bir kedinin bu kadar büyüyebileceğini hiç düşünmedim. Sadece görünüşte büyümekle kalmadı, aynı zamanda çok zeki ve her zaman sakin davranıyor.

Kefir, yavruyken 12,5 kilo ağırlığa ulaştı: Gören herkes köpek sanıyor - 4

"HERKES ONU KÖPEK ZANNEDİYOR"

Her zaman okşanmak istiyor. Eve yabancılar geldiğinde herkes onu önce bir köpek zannediyor. Ama eve arkadaşlar ve tanıdıklar geldiğinde, tüm dikkat onun üzerinde ve seve seve kendini sevdiriyor.”

Kefir, yavruyken 12,5 kilo ağırlığa ulaştı: Gören herkes köpek sanıyor - 5

Bununla birlikte, Minina, yataktayken Kefir’in uyumak için başının üstünde yattığını ancak son zamanlarda bu durumun kendisini zorladığını aktardı:

"Büyüdü ve ağırlaştı ve tabii ki böyle uyumak zor.”

Kefir, yavruyken 12,5 kilo ağırlığa ulaştı: Gören herkes köpek sanıyor - 6

Öte yandan, farklı bir Maine Coon şu anda en büyük evcil kedi için Guinness Rekoru'nu elinde tutuyor.

Kefir, yavruyken 12,5 kilo ağırlığa ulaştı: Gören herkes köpek sanıyor - 7

120 cm uzunluğundaki İtalya'dan Barivel, Mayıs 2018'den bu yana unvanı sahip. Barivel'in sahibi, onun cüssesine rağmen en sevdiği yiyecekleri ton balığı ve tavuk olan "sessiz ve utangaç" bir kedi olduğunu belirtiyor.

Kefir, yavruyken 12,5 kilo ağırlığa ulaştı: Gören herkes köpek sanıyor - 8
Kefir, yavruyken 12,5 kilo ağırlığa ulaştı: Gören herkes köpek sanıyor - 9

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