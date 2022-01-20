Kefir, yavruyken 12,5 kilo ağırlığa ulaştı: Gören herkes köpek sanıyor

Rusya'da Kefir adlı bir kedi, bir yıl 10 aylıkken, Maine Coon kedilerinin ortalama yetişkin ağırlığını çoktan aştı. Erkek Maine Coon kedileri genellikle 6, 8 kg ile 11,3 kg arasında bir ağırlığa sahip oluyor. Yani Kefir, üç veya dört yaşına gelince tam boyutuna ulaştığında çok daha ağır olacak.