Kefir, yavruyken 12,5 kilo ağırlığa ulaştı: Gören herkes köpek sanıyor

Haberler - ntv.com.tr 20.01.2022 - 09:54 | Son Güncelleme : 20.01.2022 - 09:58
Rusya'da Kefir adlı bir kedi, bir yıl 10 aylıkken, Maine Coon kedilerinin ortalama yetişkin ağırlığını çoktan aştı. Erkek Maine Coon kedileri genellikle 6, 8 kg ile 11,3 kg arasında bir ağırlığa sahip oluyor. Yani Kefir, üç veya dört yaşına gelince tam boyutuna ulaştığında çok daha ağır olacak.
Kedinin sahibi Yulia Manina, adını sütlü mayalı bir içecekten alan Kefir’in, “korkutucu” bir görünüme sahip olsa da oldukça sevecen ve mütevazı olduğunu söyledi:
“Bir kedinin bu kadar büyüyebileceğini hiç düşünmedim. Sadece görünüşte büyümekle kalmadı, aynı zamanda çok zeki ve her zaman sakin davranıyor.
Her zaman okşanmak istiyor. Eve yabancılar geldiğinde herkes onu önce bir köpek zannediyor. Ama eve arkadaşlar ve tanıdıklar geldiğinde, tüm dikkat onun üzerinde ve seve seve kendini sevdiriyor.”
Bununla birlikte, Minina, yataktayken Kefir’in uyumak için başının üstünde yattığını ancak son zamanlarda bu durumun kendisini zorladığını aktardı:
"Büyüdü ve ağırlaştı ve tabii ki böyle uyumak zor.”
Öte yandan, farklı bir Maine Coon şu anda en büyük evcil kedi için Guinness Dünya Rekoru'nu elinde tutuyor.
120 cm uzunluğundaki İtalya'dan Barivel, Mayıs 2018'den bu yana unvanı sahip. Barivel'in sahibi, onun cüssesine rağmen en sevdiği yiyecekleri ton balığı ve tavuk olan "sessiz ve utangaç" bir kedi olduğunu belirtiyor.