‘Kendini arayan adam’ dünya gündeminden düşmüyor: Senegal'den Kanada'ya kadar konuşuluyor

ntv.com.tr 05.10.2021 - 13:02 | Son Güncelleme : 05.10.2021 - 13:14
Geçtiğimiz gün Bursa’nın İnegöl ilçesinde gelen kayıp ilanı sonrası arama kurtarma ekipleriyle birlikte ‘kendini arayan adam’ Beyhan Mutlu, dünya basının gündeminden düşmüyor.
Altı kıtadan birçok ülkede haberlerde yer alan Mutlu, aynı zamanda önemli şov programlarında konuşulmaya devam ediyor.
İşte ‘kendini arayan adam’ Beyhan Mutlu’nun gündemde yer aldığı altı kıtadan birkaç ülke:
İtalya'da haftaiçi her gün yayınlanan en çok izlenen televizyon programlarından "Pomeriggio Cinque", Beyhan Mutlu'yu konu aldı.
Programda konuşulan Mutlu'nun görüntüleri, "Türkiye'de alkollü bir adam, aradıkları kişinin kendisi olduğunu anlamadan kayıp bir kişiyi aramaya katılıyor... Kim kendini tek başına buldu ki!" ifadeleriyle twitter hesabından paylaşıldı.
Fransa'nın en çok dinlenen haber programı olan RTL Matin (RTL Sabah), 'kendini arayan adam'ı gündeme taşıdı.
Programdaki sohbet, "Alkollü bir adam, kayıp, ormanda kendi arayışına katılıyor!" ifadeleriyle sosyal medya hesabından paylaşıldı.