‘Kendini arayan adam’ dünya gündeminden düşmüyor: Senegal'den Kanada'ya kadar konuşuluyor

Geçtiğimiz hafta Bursa'nın İnegöl ilçesinde arama kurtarma ekipleriyle birlikte kendi kayıp ilanında görevliler ile birlikte çalışan Beyhan Mutlu, dünya basınının gündeminden düşmüyor. Dünyanın pek çok ülkesinde haber olan Mutlu, Kanada’dan Güney Afrika’ya, Avustralya’ya Senegal’e kadar birçok ülkenin gündemde yer alırken, birçok ülke şov programlarında ‘kendini arayan adam’ı konuşuyor.

ntv.com.tr 05.10.2021 - 13:02 | Son Güncelleme : 05.10.2021 - 13:14

‘Kendini arayan adam’ dünya gündeminden düşmüyor: Senegal'den Kanada'ya kadar konuşuluyor - 1

Geçtiğimiz gün Bursa’nın İnegöl ilçesinde gelen kayıp ilanı sonrası arama kurtarma ekipleriyle birlikte ‘kendini arayan adam’ Beyhan Mutlu, dünya basının gündeminden düşmüyor.

Altı kıtadan birçok ülkede haberlerde yer alan Mutlu, aynı zamanda önemli şov programlarında konuşulmaya devam ediyor.

İşte ‘kendini arayan adam’ Beyhan Mutlu’nun gündemde yer aldığı altı kıtadan birkaç ülke:

 

‘Kendini arayan adam’ dünya gündeminden düşmüyor: Senegal'den Kanada'ya kadar konuşuluyor - 2

HOLLANDA

‘Kendini arayan adam’ dünya gündeminden düşmüyor: Senegal'den Kanada'ya kadar konuşuluyor - 3

GÜNEY AFRİKA

‘Kendini arayan adam’ dünya gündeminden düşmüyor: Senegal'den Kanada'ya kadar konuşuluyor - 4
‘Kendini arayan adam’ dünya gündeminden düşmüyor: Senegal'den Kanada'ya kadar konuşuluyor - 5

ORTA AFRİKA

‘Kendini arayan adam’ dünya gündeminden düşmüyor: Senegal'den Kanada'ya kadar konuşuluyor - 6

AVUSTRALYA

‘Kendini arayan adam’ dünya gündeminden düşmüyor: Senegal'den Kanada'ya kadar konuşuluyor - 7

SENEGAL

‘Kendini arayan adam’ dünya gündeminden düşmüyor: Senegal'den Kanada'ya kadar konuşuluyor - 8

BENİN

‘Kendini arayan adam’ dünya gündeminden düşmüyor: Senegal'den Kanada'ya kadar konuşuluyor - 9

FRANSA

‘Kendini arayan adam’ dünya gündeminden düşmüyor: Senegal'den Kanada'ya kadar konuşuluyor - 10

İTALYA

İtalya'da haftaiçi her gün yayınlanan en çok izlenen televizyon programlarından "Pomeriggio Cinque", Beyhan Mutlu'yu konu aldı. 

Programda konuşulan Mutlu'nun görüntüleri, "Türkiye'de alkollü bir adam, aradıkları kişinin kendisi olduğunu anlamadan kayıp bir kişiyi aramaya katılıyor... Kim kendini tek başına buldu ki!" ifadeleriyle twitter hesabından paylaşıldı. 

‘Kendini arayan adam’ dünya gündeminden düşmüyor: Senegal'den Kanada'ya kadar konuşuluyor - 11

FRANSA

Fransa'nın en çok dinlenen haber programı olan RTL Matin (RTL Sabah), 'kendini arayan adam'ı gündeme taşıdı. 

Programdaki sohbet, "Alkollü bir adam, kayıp, ormanda kendi arayışına katılıyor!" ifadeleriyle sosyal medya hesabından paylaşıldı. 

‘Kendini arayan adam’ dünya gündeminden düşmüyor: Senegal'den Kanada'ya kadar konuşuluyor - 12

ALMANYA

‘Kendini arayan adam’ dünya gündeminden düşmüyor: Senegal'den Kanada'ya kadar konuşuluyor - 13

İNGİLTERE

‘Kendini arayan adam’ dünya gündeminden düşmüyor: Senegal'den Kanada'ya kadar konuşuluyor - 14

HİNDİSTAN

‘Kendini arayan adam’ dünya gündeminden düşmüyor: Senegal'den Kanada'ya kadar konuşuluyor - 15

YENİ ZELANDA

‘Kendini arayan adam’ dünya gündeminden düşmüyor: Senegal'den Kanada'ya kadar konuşuluyor - 16

MEKSİKA

‘Kendini arayan adam’ dünya gündeminden düşmüyor: Senegal'den Kanada'ya kadar konuşuluyor - 17

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