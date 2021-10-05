‘Kendini arayan adam’ dünya gündeminden düşmüyor: Senegal'den Kanada'ya kadar konuşuluyor

İTALYA

İtalya'da haftaiçi her gün yayınlanan en çok izlenen televizyon programlarından "Pomeriggio Cinque", Beyhan Mutlu'yu konu aldı.

Programda konuşulan Mutlu'nun görüntüleri, "Türkiye'de alkollü bir adam, aradıkları kişinin kendisi olduğunu anlamadan kayıp bir kişiyi aramaya katılıyor... Kim kendini tek başına buldu ki!" ifadeleriyle twitter hesabından paylaşıldı.