Kıbrıs Rum kesiminde ilk vakalar, Almanya'da ilk ölümler (Corona virüste son durum)
Dünya genelinde corona virüs vakaları 110 bini, ölü sayısı ise 3 bin 800'ü aştı. Virüs nedeniyle, Çin ana karası dışında İtalya'da 366, İran'da 237, Güney Kore'de 53, Fransa'da 21, İspanya'da 26, Japonya'da 14, Irak'ta 7, Avustralya'da 3, İngiltere'de 3, Hollanda'da ve ABD'de 22 kişi yaşamını yitirdi. Almanya'da corona virüs nedeniyle ilk kez iki kişi yaşamını yitirdi. Güney Kıbrıs'ta ilk iki vaka tespit edildi. Fransa'da virüsten etkilenen bölgelerdeki okul ve üniversitelerin belirli bir süre boyunca kapatılacağı açıklandı. Diğer taraftan, Paris'te her yıl 20 milyon kişinin ziyaret ettiği Disneyland'ın bir çalışanında corona virüs tespit edildi. Hollanda'da vaka sayısı 321'e, İngiltere'de 319'a, Fransa'da ise bin 209'a yükseldi. Suudi Arabistan ise ülkeye girişte sağlık ile ilgili yanıltıcı bilgi verenlere 500 bin riyale (yaklaşık 815 bin Türk lirası) kadar para cezası verilebleceğini duyurdu.
ntv.com.tr - AFP - Reuters - Anadolu Ajansı
09.03.2020 - 19:19
VAKA SAYISI 110 BİNİ GEÇTİ
Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Covid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 110 bini geçti. Covid-19 görülen ülkelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesi, dünya genelinde yeni tip corona virüs vakalarının 110 bin 90'a ulaştığını duyurdu.
Ayrıca Covid-19 nedeniyle 3 bin 831 kişinin öldüğü, 62 bin 302 kişinin de iyileştiği belirtildi.
Çin ana karasında 3 bin 120, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 3, İtalya'da 366, İran'da 194, Güney Kore'de 53, ABD'de 22, Fransa'da 21, İspanya'da 26, Japonya'da 14, Irak'ta 7, Avustralya'da 3, İngiltere'de 3, Hollanda 3, Almanya 2, İsviçre 2, Mısır, San Marino, Tayland, Tayvan, Filipinler ve Arjantin'de birer kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.
Çin ana karasında 80 bin 738, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 115 ve Makau Özel İdari Bölgesi'nde 10 vakaya rastlandı. Tayvan'da da 45 kişide Covid-19 tespit edildi.
"Worldometer"de yer alan, diğer ülke ve bölgelerdeki vaka sayıları şöyle:
"Güney Kore 7 bin 478, İtalya 7 bin 375, İran 6 bin 566, Japonya 1198, Fransa 1191, Almanya 1164, İspanya 1036, ABD 554, İsviçre 332, İngiltere 319, Hollanda 321, İsveç 203, Belçika 200, Norveç 176, Singapur 150, Avusturya 104, Malezya 99, Avustralya 93, Bahreyn 85, Yunanistan 73, Kanada 66, Kuveyt 64, Irak 62, İzlanda 58, Mısır 55, Tayland 50, Birleşik Arap Emirlikleri 45, Hindistan 40, İsrail 39, San Marino 36, Danimarka 35, Çekya 32, Lübnan 32, Portekiz 30, Vietnam 30, Brezilya 25, Finlandiya 25, İrlanda 21, Cezayir 20, Filistin 19, Rusya 17, Umman 16, Slovenya 16, Ekvador 15, Katar 15, Romanya 15, Suudi Arabistan 15,
Gürcistan 15, Arjantin 12, Hırvatistan 12, Polonya 11, Filipinler 10, Estonya 10, Şili 10, Azerbaycan 9, Kosta Rika 9, Meksika 7, Pakistan 7, Macaristan 7, Peru 7, Beyaz Rusya 6, Endonezya 6, Dominik Cumhuriyeti 5, Lüksemburg 5, Yeni Zelanda 5, Fransız Guyanası 5, Slovakya 5, Afganistan 4, , Senegal 4, Bulgaristan 4, Maldivler 4, Kuzey Makedonya 3, Bosna-Hersek 3, Malta 3, Litvanya 3, Bangladeş 3, Güney Afrika 3, Güney Kıbrıs 2, Kamboçya 2, Fas 2, Tunus 2, Kamerun 2, Faroe Adaları 2, Arnavutluk 2, Fransız Denizaşırı ili Martinik 2, Saint Martin 2,Nijerya 2, Andorra 1, Ermenistan 1, Ürdün 1, Letonya 1, Monako 1, Nepal 1, Sri Lanka 1, Ukrayna 1, Butan 1, Kolombiya 1, Cebelitarık İngiliz Denizaşırı Toprağı 1, Vatikan 1, Liechtenstein 1, Moldova 1, Paraguay 1, Saint Barth 1, Sırbistan 1 ve Togo 1."
KIBRIS RUM KESİMİNDE İLK VAKALAR
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY), ilk kez yeni tip corona virüs (Covid-19) vakası tespit edildi. Rum basınında yer alan haberlere göre, Güney Kıbrıs Rum kesiminde 2 kişide corona virüs olduğu doğrulandı.
Rum kesiminde 42 kişiye corona virüs testi yapıldığı ve bunlardan ikisinin pozitif çıktığı ifade edildi. Rum Sağlık Bakanı'nın konuyla ilgili açıklama yapacağı kaydedildi.
ALMANYA'DA İKİ ÖLÜM
Almanya, corona virüs nedeniyle ülkede ilk ölüm vakalarının gerçekleştiğini açıkladı.
Yerel yetkililerden yapılan açıklamaya göre
Kuzey Rhine-Westphalia'da yaşayan 89 yaşındaki bir kadın ile Heisenberg bölgesinde yaşayan bir hasta corona virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.
İRAN'DA ÖLÜ SAYISI 237'YE YÜKSELDİ
İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle 43 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 237'ye, vaka sayısı 7 bin 161'e yükseldi.
25 YAŞINDAKİ HEMŞİREYE ACIMIYOR
İran Meclisi Milletvekili ve Meclis Ulusal Güvenlik ve Dış Politikalar Komisyonu Üyesi Şehruz Berzeger, ilk olarak Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve yeni tip koronavirüs (Covid- 19) olarak adlandırılanın dışında ülkede ABD'nin yaydığı menşei belli olmayan bir virüsün daha olduğunu söyledi. Berzeger, "Sağlık Bakanı'nın açıklamalarına göre, Gilan kentindeki coron avirüsün bir kısmı Çin'in Wuhan kentinde tespit edilen Covid-19'dan tamamen farklı. Bu virüs 25 yaşındaki bir hemşireye dahi acımıyor" dedi.
"ABD'NİN İRAN'DA YAYDIĞI BİYO-TERÖRİZM VİRÜSÜ OLABİLİR"
Covid-19'dan farklı bu virüsün Kum kentinde de göründüğünü kaydeden Berzeger, "İkinci virüsün kaynağı neresidir belli değil? Sağlık Bakanı'nın konuşmalarından anladığım, ülkede 2 çeşit virüs var; biri Çin'in Vuhan kentinde görülen, diğeri ise menşei belli olmayan bir virüs. Tahminim bu ikinci virüs, ABD'nin İran'da yaydığı biyo-terörizm virüsü olabilir" ifadelerini kullandı.
13 SAĞLIK ÇALIŞANI YAŞAMINI YİTİRDİ
İran'da yeni tip coronav irüsün (Covid-19) ortaya çıkmasından bu yana 9 doktor ve 4 hemşire salgında hayatını kaybetti. İran medyasına göre, Kovid-19 vakalarının en çok görüldüğü Gilan'da 3, Mazenderan'da 2, Reşt, Astara, Bender Abbas ve İsfahan'da birer doktor hayatını kaybederken, Reşt'te 2, Tahran ve Lahican'da birer hemşire Corona virüsten yaşamını yitirdi.
Öte yandan virüse yakalanan üst düzey yetkililerden ölüm haberleri gelmeye devam ediyor.
Eski Devrim Muhafızları komutanlarından Ferzad Tazari ile Ulusal Birlik ve İşbirliği Partisi Genel Sekreteri Muhammed Rıza Rahçemeni'nin de koronavirüs nedeniyle hayatlarını kaybettikleri açıklandı. Covid-19, İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edildi. Ardından başta başkent Tahran olmak üzere hızla ülkenin tamamına yayıldı. Şu ana kadar aralarında üst düzey isimlerin de bulunduğu 237 kişinin ölümüne yol açtı. Bu kişiler arasında Tahran Milletvekili Fatma Rehber, eski Vatikan Büyükelçisi ve ülkenin önde gelen din adamlarından Hadi Hüsrevşahi, Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi Üyesi Muhammed Mir Muhammedi ve İran'ın eski Şam Büyükelçisi Hüseyin Şeyhulislam da yer aldı.
Yeni tip corona virüse yakalananlar arasında, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Masume İbtikar, Sağlık Bakan Yardımcısı İreç Herirçi ve 20'den fazla milletvekili de bulunuyor.
İRAN'DAN 70 BİN HÜKÜMLÜYE EV İZNİ
İran Yargı Erki Başkanı İbrahim Reisi, ülkede yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 70 bin mahkuma ev izni verileceğini söyledi. İran Yargı Erki'ne bağlı "mizanonline" haber sitesine göre, Yargı Erki Yüksek Şura toplantısında konuşan Reisi, mahkumların toplumsal güveni zedelememeleri kaydıyla yeni tip koronavirüse zemin oluşturan hastalıklara sahip 70 bin mahkum için ev izni talimatı verdi.
Söz konusu mahkumlarla ilgili resmi işlemlerin ivedilikle yerine getirilmesini isteyen Reisi, ev izni şartlarına ilişkin ayrıntılara ise değinmedi. İran'da hızla yayıldığı gözlenen yeni tip koronavirüsün, cezaevlerindeki mahkumları da tehdit ettiği gündeme gelmişti.
"BAZI OLAYLARDA HALKA YALAN SÖYLEDİK"
"Etemadonline" haber sitesine göre, Meclis'te milletvekillerine hitap eden İran Meclisi Tahran Milletvekili Gulamrıza Haydari, "Bazı olaylarda halka yalan söyledik. Yeni tip corona virüsün yayılmasıyla ilgili gerçekler de geç açıklandı. Bu durum güvensizliği artırdı" dedi. Virüsün ilk görüldüğü Kum kentinde gerekli tedbirlerin alınmamasını da eleştiren Haydari, halkın sağlığını tehlikeye atacak adımların ülkede idam cezası gerektiren "yeryüzünde bozgunculuk çıkarmak" suçuyla eşdeğer olduğunu söyleyerek, sorumluların yargı önüne çıkarılmasını istedi.
Tahran yönetiminin geçen ocak ayında 176 kişinin ölümüne neden olan Ukrayna uçağının Devrim Muhafızları Ordusu tarafından "yanlışlıkla" vurulduğunu 3 gün sonra açıklaması da ülkede tepkilere neden olmuştu.
VİRÜS DİSNEYLAND'E SIÇRADI
Fransa'nın başkenti Paris'te çocuklu aileler tarafından ziyaret edilen eğlence merkezi Disneyland'in bir çalışanında corona virüs tespit edildi.
Disneyland sözcüsü söz konusu kişinin ziyaretçilerle temas etmediği ve parkın kapatılmayacağını açıkladı.
12 Nisan 1992'de açılan Disneyland, dünyadaki en büyük eğlence parkı olma özelliğini korurken, her yıl yaklaşık 20 milyon ziyaretçiyi ağırlıyor.
FRANSA'DA OKULLARA VİRÜS TATİLİ
Fransa'da virüsten etkilenen bölgelerdeki okul ve üniversitelerin belirli bir süre boyunca kapatılacağı açıklandı.
Fransa'da şu ana kadar corona virüs nedeniyle 21 kişi öldü vaka sayısı 1209'a yükseldi.
Ülkede, 1000'den fazla kişinin yer aldığı tüm etkinlikler yasaklandı. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenler arasında bir Türk vatandaşının da bulunduğu ülkede, Covid-19 tespit edilenler arasında 4 milletvekili ve 2 meclis çalışanı da bulunuyor.
AVRUPA KOMİSYONU'NDA İLK VAKA
Avrupa Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, İtalya'dan sönüş yapan bir kadın çalışanda corona virüs tespit edildiği belirtildi.
Geçen hafta, Avrupa Savunma Ajansı ve Avrupa Konseyi'nde de birer vaka tespit edildiği bildirilmişti.
AVRUPA'DA VAKA SAYISI ARTIYOR
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip corona virüs (Covid-19) Avrupa ülkelerinde yayılmaya devam ederken, virüsün görüldüğü ülkelerde alınan tedbirler de artıyor.
İspanya'nın Madrid kentinde yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte ölü sayısı 8'den 16'ya, vaka sayısı da 202'den 469'a çıktı.
Madrid'de çok sayıda şirket çalışanlarına evden çalışma hakkı tanırken, telefon şirketi Orange'ın Madrid'deki merkez binasında çalışan bir kişide corona virüs tespit edildiği duyuruldu. İspanyol medyası, "ülkede panik ortamının yavaş yavaş görülmeye başladığını, vatandaşların doğru bilgilendirilmemekten yakındığını" yazarken, eczanelerde maske ve hijyenik jel stoklarının büyük oranda azaldığı da belirtildi.
İSPANYA VE AVUSTRALYA'DA BAZI BÖLGELERDE OKUL TATİLİ
Bu arada ülke genelinde Covid-19'un bulaştığı kişilerin sayısı 1000'i geçti. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, corona virüse karşı en kısa zamanda "acil müdahale planı" uygulayacaklarını açıklayarak, halka "birlik ve sakin olma" çağrısında bulundu. Başbakan Yardımcısı Carmen Calvo ise koronavirüsün ülke ekonomisine olumsuz etkilerinin olacağı bilgisini ilk defa ülke basınıyla paylaşarak, turizm sektörünün İspanya'nın gayri safi milli hasılasında önemli bir payı olduğuna vurgu yaptı. Son bir haftadır düşüşte olan Madrid borsası, pazartesi gününe de yüzde 7'lik düşüşle başladı.
Öte yandan Madrid'in ardından 146 ile en fazla vakanın görüldüğü kuzeydeki Bask bölgesi, merkezi hükümeti beklemeden yeni önlemler açıkladı. Bask özerk hükümeti, Vitoria kentindeki tüm kreş, okul, enstitü ve üniversitelerin 15 gün boyunca kapalı tutulması kararı aldı.
İspanyol basını, Bask bölgesinde corona virüsün en fazla sağlık personellerine ve öğretmenlere bulaştığını yazdı. Bölgede 200 kadar öğretmenin karantinada olduğu bilgisi paylaşıldı. Ayrıca Haro ilçesinin de karantinaya alınarak, buraya giriş ve çıkışların kontrollü yapıldığı belirtildi.
Diğer yandan üç belediye meclis üyesinin evlerinde karantinaya alındığı Barselona'da da bir kreş, koronavirüs salgınına karşı geçici olarak kapatma kararı aldı.
Avrupa'da bu saate kadar açıklanan resmi verilere göre İtalya'nın (366) ardından corona virüs hastalarında en fazla ölüm İspanya'da oldu.
FRANSA'DA ÖLÜ SAYISI 21'E YÜKSELDİ
İspanya genelinde, eczanelerde maske ve hijyen jeli stoklarının tükendiği görülürken, çok sayıda şirket çalışanlarına evde çalışma hakkı tanınarak virüse karşı tedbirler uygulanmaya başlandı.
İTALYA BAŞBAKANI CONTE VİRÜS TESTİ YAPTIRDI
Virüs nedeniyle şu ana kadar 366 kişinin hayatını kaybettiği ve 7 bin 375 kişide de virüsün tespit edildiği İtalya'da, Başbakan Giuseppe Conte, virüse yönelik tahminde bulunmanın zor olduğunu söyledi. La Repubblica gazetesine konuşan Conte, halka, koronavirüsün yayılmasını önlemek için aldıkları tedbirlere uyma çağrısı yaparak, "Kurallara saygılı olmak ana unsurdur. Hep birlikte bunun üstesinden geleceğiz." dedi.
Conte, kendisinin de Kovid-19 testi yaptırdığını ve doktorların kendisini sürekli izlediğini belirterek, test sonuçlarının negatif çıktığını açıkladı.
İtalya'da ayrıca Kara Kuvvetleri Komutanı General Salvatore Farina ile iktidar ortağı Demokratik Parti lideri ve aynı zamanda Lazio Bölgesel Yönetim Başkanı Nicola Zingaretti'nin yanı sıra Piyemonte Bölgesel Yönetim Başkanı Alberto Cirio'da da virüs tespit edildi.
AB KONSEYİ VE NATO'DA TEDBİR ALIYOR
Avrupa Birliği (AB) kurumları ve NATO'ya ev sahipliği yapan Belçika'da ise tespit edilen vaka sayısı 239'a ulaştı.
Virüsün görüldüğü resmi kurumlar arasında NATO'nun Brüksel'deki karargahı, Mons karargahı, AB'nin Savunma Ajansı ve AB Konseyi de yer alıyor.
Sıklıkla toplantıların yapıldığı AB Konseyi, Kovid-19 bağlamında bazı tedbirler aldı. Toplantı sayısını azaltacağını açıklayan Konsey, yapılacak toplantılara da katılımın düşük tutulacağını belirtti. Konsey, tüm ziyaretçi gruplarının da bir süreliğine askıya alınacağını bildirdi.
Benzer şekilde NATO da Brüksel'deki karargahında bugün bir vaka tespit edilmesinin ardından toplantı sayısını azalttığını ve personelin seyahatlerinin de askıya alındığını duyurdu.
ARNAVUTLUK'TA OKULLAR TATİL EDİLDİ
Bugün ilk 2 vakanın tespit edildiği Arnavutluk'ta ise okullar 23 Mart'a kadar tatil edildi.
Arnavutluk Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığı, 3 Nisan'a kadar ülkedeki spor etkinlikleri, konserler, konferanslar ve kültürel faaliyetlerin yapılmamasını talep ederken, ikinci emre kadar ilaç ve sağlık malzemelerinin ülke dışına satışı yasaklandı.
Vaka sayısı Avusturya'da 112'ye yükselirken, Çekya'da sınırlarda ve trenlerde vücut ısısı ölçümlerine başlandı.
Covid-19 tespit edilen kişi sayısı Slovenya'da 16, Macaristan'da 9, Slovakya'da 5, Kuzey Makedonya'da ise 4'e yükseldi.
SUUDİ ARABİSTAN'DAN 815 BİN LİRA CEZA
Suudi Arabistan devlet televizyonun duyurduğuna göre, ülkeye girişte sağlığıyla ilgli doğru bilgi vermeyenlere 500 bin riyale (yaklaşık 815 bin Türk lirası) kadar paza cezası verilebilecek.
KATAR'DA OKUL VE ÜNİVERSİTELER KAPATILIYOR
Katar'da hükümet sözcülerinden yapılan açıklamaya göre, ülkede tüm okul ve üniversiteler yarından itibaren 10 Mart'a kadar kapalı kalacak.
Katar'da şu ana kadar 18 corona virüs vakası bildirildi.
Avustralya'nın Sydney kentinde 2 ayrı okulda 3 öğrencide Korona virüsü tespit edildiği açıklandı. Yeni Güney Galler eyaletinin banliyö bölgesi Dundas'ta bulunan St. Patrick Marist Koleji'nde 2, Willoughby Kız Lisesi'nde ise 1 öğrencide virüs tespit edildiği belirtildi. Her iki okulda da eğitim-öğretime ara verildiği ifade edildi.
10 YENİ VAKA
Avustralya'da son günlerde corona virüsü vakalarında artış yaşanırken, 10 kişi de daha virüs tespit edilmesinin ardından toplam vaka sayısının 93'e yükseldiği bildirildi. Victoria eyaletinin Sağlık Bakanı Jenny Mikakos yaptığı açıklamada, "Bu, milletimizin ve tüm dünyanın karşı karşıya olduğu eşi benzeri görülmemiş bir acil durum" ifadelerini kullandı. Mikasos ülkedeki vaka sayısında, kısa süre önce ABD'den ve İran'dan dönen kişilerde virüs tespit edilmesinin ardından artış yaşandığını kaydetti.
Öte yandan, Avustralya'da Korona virüsünden kaynaklı 3 ölüm vakası bulunuyor.
ABD KONGRESİ'NDE CORONA VİRÜS ALARMI
ABD'de Cumhuriyetçi Partili Senatör Ted Cruz ve Temsilciler Meclisi Üyesi Paul Gosar, yeni tip corona virüs (Covid-19) tespit edilen bir kişiyle temas kurdukları için kişisel karantina tedbiri aldıklarını bildirdi.
Teksas Senatörü Cruz, söz konusu şahısla yaklaşık iki hafta önce Maryland eyaletinde düzenlenen Muhafazakar Eylem Komitesi Konferansı'nda görüştüğünü belirterek, corona virüsün kuluçka süresi 14 gün olduğu için birkaç günü Teksas'taki evinde geçireceğini belirtti.
Temsilciler Meclisi Arizona Milletvekili Gosar da yaptığı açıklamada, yeni tip corona virüs tespit edilen şahısla aynı konferansta yüz yüze görüştüğünü, bu yüzden kendisinin ve danışman ekibinden üç kişinin kişisel karantina tedbiri aldığını ifade etti. Gosar, Kongre binasındaki ofisinin hafta boyunca kapalı olacağını kaydetti.
ABD'de Kongre'nin bulunduğu ve siyasi organizasyonların yoğunlaştığı başkent Washington'ın banliyölerinde Covid-19 vakaları tespit edildiği bildirilmişti. Ülkede şimdiye dek 554 vaka tespit edilirken, 22 kişi hayatını kaybetti.
FİLİSTEN'DE VAKA SAYISI 26'YE YÜKSELDİ
İşgal altındaki Batı Şeria'da yeni tip coronavirüs (Covid-19) vaka sayısı 26'ya yükseldi. Filistin Hükümet Sözcüsü İbrahim Mulhim yaptığı yazılı açıklamada, Batı Şeria'nın Beytüllahim kentinde 6, Tulkerm kentinde 1 Filistinli'de daha Covid-19 tespit edildiğini belirtti. Sözcü Mulhim, böylece Filistin'de yeni tip koronavirüs vaka sayısının 26'ya yükseldiğini kaydetti.
Filistin Sağlık Bakanlığından 5 Mart Perşembe günü yapılan açıklamada, bir otelin çalışanlarında Covid-19 şüphesi nedeniyle Batı Şeria'nın tamamında olağanüstü hal ilan edildiği duyurulmuştu. Virüsün Yunanistan'dan gelen bir gruptan bulaştığı belirtilirken, Yunan gruptaki bazı kişilerde ülkelerine döndükten sonra Covid-19 tespit edildiği kaydedilmişti. Bakanlık ayrıca, Beytüllahim ile Eriha kentlerinde tüm eğitim kurumları ile cami ve kiliselerin 14 gün süreyle kapatıldığını açıklamış, Filistin Devlet Başkanı Abbas da daha sonra yayınladığı bir kararnameyle koronavirüsle mücadele kapsamında ilan edilen 14 günlük olağanüstü halin 1 aya çıkarılması talimatını vermişti.
İsrail makamları da koronavirüsün tespit edilmesi üzerine Beytüllahim kentini tüm giriş ve çıkışlara kapatmıştı.
KATAR'DAN FİLİSTİN'E 10 MİLYON DOLAR DESTEK
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Katar'ın corona virüsle mücadele için 10 milyon dolarlık tıbbi destek sağladığını açıklayarak, Emir Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'ye teşekkür etti.
Kuzey Kore'de, yeni tip corona virüse (Covid-19) karşı uygulanan tedbirler kapsamında bir aylık karantina kararı alınan diplomat ve diğer yabancılar sürenin dolmasının ardından ülkeden ayrılmaya başladı.
Yeni tip coron avirüs vakasının bulunmadığı ülkede, başkent Pyongyang'da görevli yabancı diplomatlara ve yabancılara yönelik uygulanmasına karar verilen bir aylık karantina 2 Mart'ta kaldırılarak gerekli durumda ülkeden ayrılmalarına izin verildi. Rusya'daki Vladivostok Uluslararası Havalimanı'nın internet sitesinde, Kuzey Kore havayolu şirketi Air Koryo'nun, 271 sefer sayılı uçağının yerel saatle 10.49'ta havalimanına ulaştığı bilgisi paylaşıldı.
İngiltere'nin Pyongyang Büyükelçisi Colin Crooks, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu sabah Kuzey Kore'de geçici olarak kapatılacak Almanya Büyükelçiliği ile Fransa ofisinden meslektaşlarıma veda etmek üzücü." ifadesini kullandı.
Ülkede resmi radyo kanalından hafta sonu yapılan açıklamada da Kangwon bölgesinde 1020, Jagang bölgesinde 2 bin 630 kişinin karantinadan çıkarıldığı ifade edilmişti.