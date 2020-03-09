Kıbrıs Rum kesiminde ilk vakalar, Almanya'da ilk ölümler (Corona virüste son durum)

İTALYA BAŞBAKANI CONTE VİRÜS TESTİ YAPTIRDI

Virüs nedeniyle şu ana kadar 366 kişinin hayatını kaybettiği ve 7 bin 375 kişide de virüsün tespit edildiği İtalya'da, Başbakan Giuseppe Conte, virüse yönelik tahminde bulunmanın zor olduğunu söyledi. La Repubblica gazetesine konuşan Conte, halka, koronavirüsün yayılmasını önlemek için aldıkları tedbirlere uyma çağrısı yaparak, "Kurallara saygılı olmak ana unsurdur. Hep birlikte bunun üstesinden geleceğiz." dedi.

Conte, kendisinin de Kovid-19 testi yaptırdığını ve doktorların kendisini sürekli izlediğini belirterek, test sonuçlarının negatif çıktığını açıkladı.

İtalya'da ayrıca Kara Kuvvetleri Komutanı General Salvatore Farina ile iktidar ortağı Demokratik Parti lideri ve aynı zamanda Lazio Bölgesel Yönetim Başkanı Nicola Zingaretti'nin yanı sıra Piyemonte Bölgesel Yönetim Başkanı Alberto Cirio'da da virüs tespit edildi.