Kilisede seks partisine soruşturma: "Rahip davet etti" iddiası

Vatikan eski bir piskoposla ilgili soruşturmanın bir parçası olarak, İngiltere’deki bir katolik kilisesinde karantina döneminde yapılan "seks partisi" iddiasının soruşturulduğunu açıkladı.
Piskopos Robert Byrne, geçen yılın Aralık ayında Hexham ve Newcastle Piskoposu olarak istifa etti. Ancak, Vatikan Newcastle'daki St Mary's Katedrali'nde seks partisi düzenlendiği iddiaları üzerine Byrne’ın istifasına yönelik yeniden soruşturma açtı.
Bununla birlikte, Vatikan’ın açıklamasında Piskopos Byrne'nin iddia edilen seks partisinde olduğuna veya bundan haberdar olduğuna dair hiçbir bilgi verilmedi.
Ancak, soruşturmayı yöneten Liverpool Başpiskoposu Malcolm McMahon'dan "Piskopos Byrne'nin istifasına yol açan olaylar hakkında derinlemesine bir rapor hazırlaması" istendi.
Başpiskopos, piskoposluktaki rahiplere gönderdiği mektupta, doğrudan Papa'ya bağlı bir Vatikan departmanı olan Piskoposlar Topluluğu tarafından incelemeyi yürütmesinin istendiğini söyledi.
Piskoposları aday gösteren ve dünya çapındaki performanslarını izleyen Pskokoplar Topluluğu'nun bu tür soruşturmalara doğrudan dahil olması son derece alışılmadık bir durum olarak kabul ediliyor.
Diğer taraftan, bir kaynağın The Telegraph’a yaptığı açıklamaya göre pandemi kilitlenmeleri esnasında St. Mary’s Katedrali'nde görev yapan Rahip Michael McCoy'un kilise üyelerine katedralde "bir seks partisine" katılmak isteyip istemediklerini sorduğu iddia etti.
Ancak McCoy, kendisine yönelik bir çocuk cinsel istismarı iddiasının ardından Nisan 2021'de 57 yaşındayken intihar etti.
Öte yandan Katolik Koruma Standartları Ajansı (CSSA) Hexham ve Newcastle Piskoposluk bölgesinde "resmi, bağımsız ve planlanmamış bir koruma denetimi " başlattığını doğruladı. CSSA’nın yöneticisi Steve Ashley, soruşturma ile ilgili ayrıntıların en kısa sürede kamuoyuna açıklanacağını söyledi.
Hexham ve Newcastle Piskoposluk sözcüsü ise daha önce CSSA'yı Piskopos Byrne'nin Aralık 2022'de istifasının ardından bir inceleme yürütmesi için davet ettiğini ve Piskopos Byrne'nin Aralık ortasındaki istifasından önce, kendisinin de Yardım Komisyonu’na başvurduğunu söyledi.