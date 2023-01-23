Kilisede seks partisine soruşturma: "Rahip davet etti" iddiası

BAŞPSİKOPOS İNCELEME İSTEDİ

Hexham ve Newcastle Piskoposluk sözcüsü ise daha önce CSSA'yı Piskopos Byrne'nin Aralık 2022'de istifasının ardından bir inceleme yürütmesi için davet ettiğini ve Piskopos Byrne'nin Aralık ortasındaki istifasından önce, kendisinin de Yardım Komisyonu’na başvurduğunu söyledi.