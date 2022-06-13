Kilo vermek isteyenler için en ideal kahvaltı saati açıklandı

Spector, “Günde 14 saat yememek, daha sonra bir kahvaltı yapmak, diğer kısıtlayıcı diyetlerden uzun vadede daha kolay. İşe yarıyor çünkü bağırsaklarımızdaki mikropların bizim gibi sirkadiyen bir ritmi var ve dinlenmeye ihtiyaçları var. Kahvaltıyı atlamama alışkanlığının artık modası geçti” değerlendirmesinde bulundu.