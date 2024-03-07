Kim Jong Un savaş hazırlığında: Saldırı tatbikatlarına katıldı
Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, sınır muhafız noktalarına saldırı eğitimlerini de içeren askeri tatbikatlara katıldı. Jong Un, geçtiğimiz günlerde güneydeki komşusunu yok etme hakkına sahip olduğunu ve artık barışçıl birleşme arayışında olmadığını söylemişti.
BARIŞ DÖNEMİ GERİDE KALDI
Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, ordusunun sınır karakollarına saldırı eğitimlerini de içeren askeri tatbikatlarına katıldı.
Jong Un'un faaliyetleri güneydeki komşusunu yok etme hakkına sahip olduğunu ve artık barışçıl birleşme arayışında olmadığını söylemesinin ardından Güney Kore üzerindeki baskıyı artırdı.