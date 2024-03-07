Kim Jong Un savaş hazırlığında: Saldırı tatbikatlarına katıldı

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, sınır muhafız noktalarına saldırı eğitimlerini de içeren askeri tatbikatlara katıldı. Jong Un, geçtiğimiz günlerde güneydeki komşusunu yok etme hakkına sahip olduğunu ve artık barışçıl birleşme arayışında olmadığını söylemişti.

Kim Jong Un savaş hazırlığında: Saldırı tatbikatlarına katıldı - 1

BARIŞ DÖNEMİ GERİDE KALDI

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, ordusunun sınır karakollarına saldırı eğitimlerini de içeren askeri tatbikatlarına katıldı.

Jong Un'un faaliyetleri güneydeki komşusunu yok etme hakkına sahip olduğunu ve artık barışçıl birleşme arayışında olmadığını söylemesinin ardından Güney Kore üzerindeki baskıyı artırdı.

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Kim Jong Un savaş hazırlığında: Saldırı tatbikatlarına katıldı - 2

"SAVAŞ HAZIRLIKLARINDA ALTIN ÇAĞ"

Kuzey Kore'nin resmi haber ajansının bildirdiğine göre Kim, ordusuna "mevcut durumun gereklilikleri doğrultusunda savaş hazırlıklarını yoğunlaştırma konusunda yeni bir altın çağını başlatma" çağrısında bulundu.

Haber ajansı ayrıca, sınır görevi için eğitim gören asker ve helikopterlerini gösteren tatbikatların fotoğrafları da yayınlandı.

Kim Jong Un savaş hazırlığında: Saldırı tatbikatlarına katıldı - 3

ÖZGÜRLÜK KALKANI'NDAN SONRA BAŞLADI

Kuzey Kore'nin tatbikatı, ABD ve Güney Kore'nin bu hafta en büyük ortak askeri tatbikatlarından biri olan Özgürlük Kalkanı'nı başlatmasının ardından gerçekleşti.

Kim Jong Un savaş hazırlığında: Saldırı tatbikatlarına katıldı - 4

"BÜYÜK BEDEL ÖDENECEK"

Kuzey Kore Savunma Bakanlığı sözcüsü, iki ülkenin de Kuzey Kore'nin varlığını tehdit eden tatbikatlar için "büyük bir bedel ödeyeceğini" söyledi.

Kuzey Kore lideri, barışçıl birleşme kavramını devletinin ulusal politikasından çıkarmıştı.

Kim Jong Un savaş hazırlığında: Saldırı tatbikatlarına katıldı - 5

KIM JONG UN SAVAŞA MI HAZIRLANIYOR?

Aynı zamanda yıla başlarken deniz sınırındaki bir Güney Kore adasında topçu tatbikatları düzenleyerek iki ülke arasındaki ilişkilerde saldırgan bir tavır izledi.

Bu, Kim Jong Un'un savaşa hazırlandığı yönünde bazı spekülasyonlara yol açtı.

ABD Başkanı Joe Biden, Kim'i nükleer saldırı başlatmaya çalışması halinde bunun rejiminin sonu anlamına geleceği konusunda uyardı.

Kim Jong Un savaş hazırlığında: Saldırı tatbikatlarına katıldı - 6
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