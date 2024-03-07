Kim Jong Un savaş hazırlığında: Saldırı tatbikatlarına katıldı

"SAVAŞ HAZIRLIKLARINDA ALTIN ÇAĞ"

Kuzey Kore'nin resmi haber ajansının bildirdiğine göre Kim, ordusuna "mevcut durumun gereklilikleri doğrultusunda savaş hazırlıklarını yoğunlaştırma konusunda yeni bir altın çağını başlatma" çağrısında bulundu.

Haber ajansı ayrıca, sınır görevi için eğitim gören asker ve helikopterlerini gösteren tatbikatların fotoğrafları da yayınlandı.