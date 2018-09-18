Kim'den Güney Kore liderine görkemli karşılama

1 Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong un, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in'i başkent Pyongyang'taki Sunan Uluslararası Havalimanı'nda karşıladı.

2 İki lider başkent caddelerinde bekleyen kalabalığı araçlarından selamlayarak devlet konuk evine geçti.

3 Kim ve Moon daha sonra Kore İşçi Partisi Merkez Komitesi binasında görüştü. İki saat süren görüşmede Kuzey Kore lideri Kim Jong un zirveden şimdiye kadar varılandan "daha büyük bir sonuç" elde etmek isteğini söyledi.

4 ABD Başkanı Donald Trump'la haziran ayında gerçekleşen zirveye de değinen Kuzey Kore lideri Kim, tarihi zirvenin bölgeye tekrar istikrar kazandırdığını, Kore zirvesinde daha fazla ilerleme beklediğini söyledi.

5 Çin Dışişleri Bakanlığı, Güney Kore ve Kuzey Kore liderlerinin Pyongyang’daki görüşmesine ilişkin ”Kuzey Kore ve Güney Kore’nin temas ve diyaloğu sürdürmelerini, Panmunjom Deklarasyonu'nu uygulamalarını görmekten memnuniyet duyuyor ve destekliyoruz” açıklamasını yaptı.

6 KUZEY KORE'YE ÜÇ GÜNLÜK ZİYARET Moon'a Kuzey Kore ziyaretinde eşi Kim Jung-sook ile 110 civarında Güney Koreli yetkili eşlik ediyor.

7 Öncü ekip olarak adlandırılan 90'ın üzerinde Güney Koreli yetkili pazar günü Pyongyang'a varmıştı.

8 Güney Kore Devlet Başkanı Moon'un 3 günlük ziyareti sırasında Paekhwawon'da konaklaması, iki liderin, öğle yemeğinden sonra ilk resmi görüşmeyi yapması bekleniyor.

9 Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un bugünkü görüşmede Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılmasının yolları ele alması planlanıyor.

10 Liderlerin ayrıca Kore yarımadasında tansiyonu düşürmeye yönelik askeri bir anlaşmaya da imza atmaları bekleniyor.

11 Moon ve Kim, nisan ayında yapılan tarihi zirvenin ardından 26 Mayıs'ta da bir araya gelmiş ve ülkeleri arasındaki barış sürecini ele almıştı. Moon'un ziyaretiyle iki lider 2018 yılında üçüncü yüz yüze görüşmeyi yapacak.

12 Moon Jae-in 2007'den beri Kuzey Kore'ye giden ilk Güney Kore lideri oldu.

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41