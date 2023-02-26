Kırım'ın yasa dışı ilhakının 9. yıldönümü

Rus Birliği Partisi Başkanı Sergey Aksenov’un "Halk Milis Kuvvetleri" adıyla yaklaşık 3 bin 500 kişilik paramiliter alay kurması da Kırım’da gerginliği artıran nedenlerden biri oldu.



Moskova’nın Rus Milletvekili Leonid Slutskiy başkanlığında bir milletvekili heyetini Yarımada'ya göndermesiyle operasyon hız kazandı.



Heyet, Rus Birliği Partisi Başkanı Sergey Aksenov ve Kırım Parlamentosu üyesi Sergey Tsekov ile görüştü. Tsekov, yaptığı açıklamada, Kırım’ın Rusya’ya bağlanmasıyla ilgili hızlı şekilde karar vereceklerini dile getirdi.