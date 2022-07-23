Kıyamet kopuyor sandılar kenevir çıktı: Gökyüzü pembeye döndü

Haberler - ntv.com.tr 23.07.2022 - 15:30
Avustralya'nın kuzeybatısındaki Mildura gecesinde geçen salı günü gökyüzünü pembe bir bulut kapladı.
BBC’ye konuşan kent sakinlerinden Tammy Szumowski, “Öncelikle kıyametin geldiğini düşündüm. Soğukkanlılığımı koruyarak çocuklarıma endişelenecek bir şey olmadığımı söyledim. Aslında çok korkmuştum” dedi.
Konuyu araştıran uzmanlar, gökyüzündeki pembe rengin Cann Group İlaç Şirketi tarafından işletilen bir kenevir laboratuvarındaki ışıklardan kaynaklandığını açıkladı.
Şirketin sözcüsü Rhys Cohen, kenevir bitkilerinin büyümek için "kırmızı spektrum ışığına" ihtiyacı olduğunu söyledi.
Crock,, "Normalde, karartma perdeleri güneş batarken kapanır, ancak dün gece ışıkları açtık ve panjurlar henüz kapanmamıştı, bu yüzden kırmızı ışık gökyüzüne yansıdı" dedi.
Diğer taraftan, tıbbi amaçlarla esrar üretilmesi 2016 yılında Avustralya'da yasallaştırıldı, ancak keyfi olarak kenevir yetiştirilmesi ülkede yasak.
Avustralya'da birkaç tıbbi kenevir fabrikası bulunuyor, ancak bunların yerleri güvenlik nedeniyle genellikle gizli tutuluyor. Cann Groupi bu yılın başlarında yasal olarak tıbbi kenevir yetiştirme lisansını aldığını açıkladı.
Son olarak Szumowski, ışığın gizli bir fabrikadan geldiğini öğrendiğinde "çok güldüğünü" belirterek, “Bence bunu daha sık yapmalılar. Gökyüzü harika görünüyordu" dedi.