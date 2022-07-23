Kıyamet kopuyor sandılar kenevir çıktı: Gökyüzü pembeye döndü

Avustralya'nın Victoria eyaletinde yer alan Mildura kentinde gökyüzü, gizemli bir şekilde pembeye döndü. Söz konusu durum, halk arasında "kıyamet" endişesine neden oldu. Ancak uzmanlar, gökyüzündeki devasa pembe bulutun, kentin yakınlarında bulunan gizli bir tıbbi kenevir fabrikasındaki lambalardan kaynaklandığını açıkladı.

Haberler - ntv.com.tr 23.07.2022 - 15:30

Kıyamet kopuyor sandılar kenevir çıktı: Gökyüzü pembeye döndü - 1

'nın kuzeybatısındaki Mildura gecesinde geçen salı günü gökyüzünü pembe bir bulut kapladı.

BBC’ye konuşan kent sakinlerinden Tammy Szumowski, “Öncelikle kıyametin geldiğini düşündüm. Soğukkanlılığımı koruyarak çocuklarıma endişelenecek bir şey olmadığımı söyledim. Aslında çok korkmuştum” dedi. 

Kıyamet kopuyor sandılar kenevir çıktı: Gökyüzü pembeye döndü - 2

Konuyu araştıran uzmanlar, gökyüzündeki pembe rengin Cann Group İlaç Şirketi tarafından işletilen bir kenevir laboratuvarındaki ışıklardan kaynaklandığını açıkladı.

Kıyamet kopuyor sandılar kenevir çıktı: Gökyüzü pembeye döndü - 3

KENEVİR BÜYÜMEK İÇİN KIRMIZI IŞIĞA İHTİYAÇ DUYUYOR

Şirketin sözcüsü Rhys Cohen, kenevir bitkilerinin büyümek için "kırmızı spektrum ışığına" ihtiyacı olduğunu söyledi.

Kıyamet kopuyor sandılar kenevir çıktı: Gökyüzü pembeye döndü - 4

Crock,, "Normalde, karartma perdeleri güneş batarken kapanır, ancak dün gece ışıkları açtık ve panjurlar henüz kapanmamıştı, bu yüzden kırmızı ışık gökyüzüne yansıdı" dedi.

Kıyamet kopuyor sandılar kenevir çıktı: Gökyüzü pembeye döndü - 5

Diğer taraftan, tıbbi amaçlarla esrar üretilmesi 2016 yılında Avustralya'da yasallaştırıldı, ancak keyfi olarak kenevir yetiştirilmesi ülkede yasak. 

Kıyamet kopuyor sandılar kenevir çıktı: Gökyüzü pembeye döndü - 6

Avustralya'da birkaç tıbbi kenevir fabrikası bulunuyor, ancak bunların yerleri güvenlik nedeniyle genellikle gizli tutuluyor. Cann Groupi bu yılın başlarında yasal olarak tıbbi kenevir yetiştirme lisansını aldığını açıkladı.

Kıyamet kopuyor sandılar kenevir çıktı: Gökyüzü pembeye döndü - 7

Son olarak Szumowski, ışığın gizli bir fabrikadan geldiğini öğrendiğinde "çok güldüğünü" belirterek, “Bence bunu daha sık yapmalılar. Gökyüzü harika görünüyordu" dedi.

Kıyamet kopuyor sandılar kenevir çıktı: Gökyüzü pembeye döndü - 8

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