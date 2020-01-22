Kolombiya'da göstericilerle polis çatıştı

Nüfusu 49 milyonu aşan Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da, 21 Kasım 2019'dan bu yana 4 kez greve giden ülkenin en büyük sendikası Kolombiya Birleşik İşçi Merkezinin (CUT) yeniden ilan ettiği bir günlük genel grev nedeniyle başta Bogota olmak üzere Medellin, Cali, Barranquilla ve Cartagena gibi büyük şehirler ve birçok kentte hükümet karşıtı konser, yürüyüş ve miting düzenlendi.