Kolombiya'da göstericilerle polis çatıştı

Kolombiya'da genel grev çerçevesinde ülke çapında protestolar yapılırken, başkent Bogota'da göstericilerle polisin çatışması sonucu 8 kişi yaralandı, 86 gösterici gözaltına alındı.
Nüfusu 49 milyonu aşan Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da, 21 Kasım 2019'dan bu yana 4 kez greve giden ülkenin en büyük sendikası Kolombiya Birleşik İşçi Merkezinin (CUT) yeniden ilan ettiği bir günlük genel grev nedeniyle başta Bogota olmak üzere Medellin, Cali, Barranquilla ve Cartagena gibi büyük şehirler ve birçok kentte hükümet karşıtı konser, yürüyüş ve miting düzenlendi.
Eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleriyle (FARC) yapılan barış anlaşmasının tam uygulanmadığı iddiaları ve toplum liderlerine suikastlerin devam etmesi dolayısıyla hoşnutsuz olan ve Devlet Başkanı Ivan Duque yönetiminin ekonomi politikalarına itiraz eden binlerce Kolombiyalının katıldığı protestoların çoğu olaysız geçti.
Yürüyüş, miting ve konserlerle 20 farklı noktada eylem yapılan Bogota'nın tarihi merkezi, 26. ve 13. Cadde ile Suba ilçesi, göstericiler ve polisin saatler süren çatışmasına sahne oldu.
Bolivar Meydanı'nda greve destek veren yerel sanatçıların düzenlediği konser olaysız geçerken, çoğunluğu öğrencilerden oluşan göstericiler meydanın bitişiğindeki 7. Cadde'yi barikatlarla kapatma girişiminde bulundu.
Polisler, taş, molotof kokteyli ve havai fişek atan göstericilere göz yaşartıcı gaz ve ses bombalarının yanı sıra su sıkarak müdahale etti.
Kolombiya'da son aylarda farklı bölgelerde düzenlenen protesto gösterileri, 21 Kasım 2019'da ilan edilen ilk genel grevle başlamıştı.