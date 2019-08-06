Kolombiya'da kaçakçılıktan kurtarılan hayvanlar
Anadolu Ajansı
Kolombiya'nın Cundinamarca eyaletine bağlı San Antonio kentindeki Santa Cruz Kuruluşu, hayvan kaçakçılığından ve sirklerden kurtarılan birçok türdeki hayvana ev sahipliği yapıyor. İşte kurtarılan hayvanlardan bazıları...
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BOZ AYIKolombiya'nın Cundinamarca eyaletine bağlı San Antonio kentindeki Santa Cruz Kuruluşu, hayvan kaçakçılığından ve sirklerden kurtarılan birçok türdeki hayvana ev sahipliği yapıyor.
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KIRMIZI MACAW PAPAĞANIDünyadaki en fazla biyolojik çeşitliliğe sahip ülkelerden biri olan Kolombiya'da, 467 tür memeli, 1,768 tür kuş, 609 tür amfibi ve 475 tür sürüngen bulunuyor.
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3Uyuşturucu, silah ve insan kaçakçılığından sonra maymun, kaplumbağa ve sürüngen hayvanlar başta olmak üzere, çeşitli türdeki hayvanların kaçakçılığı ülkenin dördüncü büyük endüstrisi haline gelmiş durumda.
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KAHVERENGİ ÖRÜMCEK MAYMUNU
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FLAMİNGO
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TUKAN KUŞU
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RAKUN
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KARA ÖRÜMCEK MAYMUNU
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KRAL AKBABA
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KAPLAN KEDİSİ
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SİYAH JAGUAR
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KAPUÇİN MAYMUNU
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JAGUAR (PANTHERA ONCA)
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AMERİKAN PUHUSU
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BEYAZ KAPLAN
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MAVİ TAVUS KUŞU
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GÖZLÜKLÜ KAYMAN
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ASLAN