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Kolombiya'da kaçakçılıktan kurtarılan hayvanlar

Anadolu Ajansı

Kolombiya'nın Cundinamarca eyaletine bağlı San Antonio kentindeki Santa Cruz Kuruluşu, hayvan kaçakçılığından ve sirklerden kurtarılan birçok türdeki hayvana ev sahipliği yapıyor. İşte kurtarılan hayvanlardan bazıları...

  • 1

    BOZ AYI

    BOZ AYI
    Kolombiya'nın Cundinamarca eyaletine bağlı San Antonio kentindeki Santa Cruz Kuruluşu, hayvan kaçakçılığından ve sirklerden kurtarılan birçok türdeki hayvana ev sahipliği yapıyor.
  • 2

    KIRMIZI MACAW PAPAĞANI

    KIRMIZI MACAW PAPAĞANI
    Dünyadaki en fazla biyolojik çeşitliliğe sahip ülkelerden biri olan Kolombiya'da, 467 tür memeli, 1,768 tür kuş, 609 tür amfibi ve 475 tür sürüngen bulunuyor.
  • 3

    Uyuşturucu, silah ve insan kaçakçılığından sonra maymun, kaplumbağa ve sürüngen hayvanlar başta olmak üzere, çeşitli türdeki hayvanların kaçakçılığı ülkenin dördüncü büyük endüstrisi haline gelmiş durumda.
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  • 5

    KAHVERENGİ ÖRÜMCEK MAYMUNU

    KAHVERENGİ ÖRÜMCEK MAYMUNU
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  • 7

    FLAMİNGO

    FLAMİNGO
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  • 9

  • 10

    TUKAN KUŞU

    TUKAN KUŞU
  • 11

    RAKUN

    RAKUN
  • 12

    KARA ÖRÜMCEK MAYMUNU

    KARA ÖRÜMCEK MAYMUNU
  • 13

    KRAL AKBABA

    KRAL AKBABA
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  • 15

    KAPLAN KEDİSİ

    KAPLAN KEDİSİ
  • 16

    SİYAH JAGUAR

    SİYAH JAGUAR
  • 17

    KAPUÇİN MAYMUNU

    KAPUÇİN MAYMUNU
  • 18

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  • 20

    JAGUAR (PANTHERA ONCA)

    JAGUAR (PANTHERA ONCA)
  • 21

    AMERİKAN PUHUSU

    AMERİKAN PUHUSU
  • 22

    BEYAZ KAPLAN

    BEYAZ KAPLAN
  • 23

    MAVİ TAVUS KUŞU

    MAVİ TAVUS KUŞU
  • 24

    GÖZLÜKLÜ KAYMAN

    GÖZLÜKLÜ KAYMAN
  • 25

    ASLAN

    ASLAN
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