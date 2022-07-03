Kopenhag'da AVM'ye silahlı saldırı

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'daki bir AVM'den silah sesleri yükseldi. Saldırıda ölü ve yaralılar olduğunu açıklayan Danimarka polisi bir kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Haberler - Reuters - NTV Haber - Anadolu Ajansı 03.07.2022 - 22:21 | Son Güncelleme : 03.07.2022 - 23:23

Kopenhag'da AVM'ye silahlı saldırı - 1

'nın başkenti Kopenhag'da bulunan Amager bölgesindeki "Field's" adlı AVM'de düzenlenen silahlı saldırıda çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bildirildi.

Kopenhag'da AVM'ye silahlı saldırı - 2

Kopenhag Polis Sözcüsü Soren Thomasse, saldırıda çok sayıda kişinin öldüğünü, bazı yaralıların durumunun ağır olduğunu söyledi.

Kopenhag'da AVM'ye silahlı saldırı - 3

Saldırı sonrası bir şüphelinin yakalandığını aktaran Thomasse, bu kişinin 22 yaşında ve Danimarka kökenli olduğunu, terör saldırısı ihtimalini de dışlamadıklarını aktardı.

Kopenhag'da AVM'ye silahlı saldırı - 4

Thomasse, polisin incelemelerine devam ettiği bilgisini paylaşarak, saldırganın tek kişi olduğu netlik kazanıncaya kadar bölgede üst düzey önlemlerin devam edeceğini kaydetti.

Kopenhag'da AVM'ye silahlı saldırı - 5

"KALABALIĞA DOĞRU ATEŞ EDİYORDU"

Danimarka BT gazetesine açıklamada bulunan görgü tanıklarından Chiristine Hanberg, silah sesi duyduğunu ardından insanların panik içinde kaçtığını söyledi.

Kopenhag'da AVM'ye silahlı saldırı - 6

Başka bir görgü tanığı Rikke Levandoski ise silah sesi duyduğunda bir mağazanın tezgahının arkasına saklandığını belirterek, "Saldırgan, siyah elbiseli, orta boylu ve maskesizdi. Kalabalığa doğru ateş ediyordu." dedi.

Kopenhag'da AVM'ye silahlı saldırı - 7
Kopenhag'da AVM'ye silahlı saldırı - 8
Kopenhag'da AVM'ye silahlı saldırı - 9
Kopenhag'da AVM'ye silahlı saldırı - 10

DÜNYA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER