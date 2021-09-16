Korkutan uyarı: Küresel ısınma 20 yılda ikiye katlanacak

KÜRESEL ISINMAYI MASKELEYEN KİRLİLİK

Aerosoller, duman, polen, ince mineraller, volkanlar ve hatta plankton katkılı deniz gazları da dahil olmak üzere doğal ve insan kaynaklarından gelen havadaki mikroskobik parçacıklara deniliyor. Aerosollerin atmosferde ne kadar yüksekte yüzdüklerine ve bulutlarla nasıl etkileşime girdiklerine bağlı olarak iklim üzerinde farklı etkileri bulunuyor.

Bilim insanları, fosil yakıtlarda da dahil olmak üzere, esas olarak endüstriyel falliyetler sonucunda üretilen sülfat aerosollerini dikkate aldı. Çünkü bunlar, tuttukları yansıtıcı damlacıkların sayısını artırarak bazı bulutları aydınlatıyorlar. Ardından, bulutlar, Güneş ışığının bir kısmını yansıtarak Dünya'yı ısıtıyor.