Kraliyet Ailesi'nde çilek reçeli savaşları

LOGOSU KRALİYET ARMASINA BENZİYOR

Meghan Markle'ın "American Riviera Orchard" markası yemek kitapları ve mutfak ürünleri gibi eşyalar ile reçel ve marmelat gibi yiyecek ürünler satıyor.

Meghan'ın ürünleri, birçok kişinin kraliyet armasına çarpıcı benzerliği nedeniyle dikkat çektiği bir logo taşıyor.