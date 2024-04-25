Kraliyet Ailesi'nde çilek reçeli savaşları
Prens Harry'nin eşi Meghan Markle, "American Riviera Orchard" adlı yeni yaşam tarzı markasının parçası olarak kendi reçel serisini tanıttı. Sussex Düşesi'nin reçel markasını tanıtmasından günler sonra Buckingham Sarayı, kendi çilek reçeli reklamını yayınlayarak Markle'a rakip oldu.
MARKASINI TANITTI
İngiltere Prensi Harry'nin eşi Sussex Düşesi Meghan Markle geçen ay "American Riviera Orchard" isimli bir marka kurduğunu açıklamıştı.
Sosyal medyaya dönen Markle'ın yıllar sonra yaptığı ilk paylaşımı markasını tanıtmaya yönelik olmuştu.