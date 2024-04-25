Kraliyet Ailesi'nde çilek reçeli savaşları

Prens Harry'nin eşi Meghan Markle, "American Riviera Orchard" adlı yeni yaşam tarzı markasının parçası olarak kendi reçel serisini tanıttı. Sussex Düşesi'nin reçel markasını tanıtmasından günler sonra Buckingham Sarayı, kendi çilek reçeli reklamını yayınlayarak Markle'a rakip oldu.

Kraliyet Ailesi'nde çilek reçeli savaşları - 1

MARKASINI TANITTI

İngiltere Prensi Harry'nin eşi Sussex Düşesi Meghan Markle geçen ay "American Riviera Orchard" isimli bir marka kurduğunu açıklamıştı.

Sosyal medyaya dönen Markle'ın yıllar sonra yaptığı ilk paylaşımı markasını tanıtmaya yönelik olmuştu.

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Kraliyet Ailesi'nde çilek reçeli savaşları - 2

LOGOSU KRALİYET ARMASINA BENZİYOR

Meghan Markle'ın "American Riviera Orchard" markası yemek kitapları ve mutfak ürünleri gibi eşyalar ile reçel ve marmelat gibi yiyecek ürünler satıyor.

Meghan'ın ürünleri, birçok kişinin kraliyet armasına çarpıcı benzerliği nedeniyle dikkat çektiği bir logo taşıyor.

Kraliyet Ailesi'nde çilek reçeli savaşları - 3

KATE'İN KANSER TEŞHİSİ

Meghan Markle, Prenses Kate'in kanser tedavisi gördüğünün açıklanmasının ardından reklam kampanyalarına ara vermedi.

Markle, çıkarttığı çilek reçelini sosyal medya fenomenlerine gönderdi.

Kraliyet Ailesi'nde çilek reçeli savaşları - 4

SADECE 50 ADET ÜRETİLDİ

Şu an için sadece 50 adet üretildiği açıklanan çilek reçeli, üzerinde Meghan'ın şahsi el yazısı ile kaçıncı kavanoz olduğu belirtilerek ünlü isimlere gönderildi.

Sosyal medya fenomenleri, çeşitli paylaşımlarla Düşes'e teşekkür etti.

Kraliyet Ailesi'nde çilek reçeli savaşları - 5

EN BÜYÜK RAKİBİ BUCKINGHAM SARAYI

Buckingham Sarayı'nın resmi mağazası ise Meghan Markle'ın bu tanıtım hamlesinin hemen ardından sarayın çilek reçeli markası için bir reklam filmi yayınladı.

Kraliyet Ailesi'nde çilek reçeli savaşları - 6

Çarşamba sabahı sarayın resmi Instagram hesabında yayınlanan reklamda; bir kadının eli çörek, kruvasan ve kızarmış ekmek üzerine çilek reçeli sürerken görülüyordu.

Kraliyet Ailesi'nde çilek reçeli savaşları - 7

Reçelin "İngiliz meyvelerinin en iyileri" kullanılarak yapıldığını belirten reklam, şu soruyla bitiyor: "Çilek reçelinizi nasıl seversiniz? Yorumlarda bize bildirin!"

Reçelin bir kavanozunun 4 sterlin olacağı belirtildi.

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