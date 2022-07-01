"Kripto Kraliçe" FBI'ın en çok arananlar listesine girdi: 4 milyar dolarla birlikte kayıplara karıştı

"Kripto Kraliçe" lakabıyla anılan Ruja Ignatova adlı Bulgaristan uyruklu kadın ABD Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) en çok arananlar listesine girdi. Ignatova'nın kurduğu ponzi sistemiyle insanları 4 milyar dolardan (yaklaşık 68 milyar lira) fazla dolandırdığı açıklandı. FBI, ortadan kaybolan Ignatova tutuklanmasına katkı sağlayacak bilgiye 100 bin dolar (yaklaşık 1,65 milyon lira) ödül teklif etti.

Haberler - NTV Haber 01.07.2022 - 17:19

"Kripto Kraliçe" FBI'ın en çok arananlar listesine girdi: 4 milyar dolarla birlikte kayıplara karıştı - 1

40'lı yaşlarında olduğu tahmin edilen Bulgaristanlı Ignatova FBI'ın 10 kişilik aranan listesindeki tek kadın oldu.

"Kripto Kraliçe" FBI'ın en çok arananlar listesine girdi: 4 milyar dolarla birlikte kayıplara karıştı - 2

Ignatova, OneCoin olarak bilinen bir kripto para dolandırıcılığı yürüttüğü iddiasıyla aranıyor.

"Kripto Kraliçe" FBI'ın en çok arananlar listesine girdi: 4 milyar dolarla birlikte kayıplara karıştı - 3

2014'te başlayan OneCoin sistemi,  alıcılara, para birimini daha fazla kişiye satmaları halinde komisyon teklif etmeye başladı.

"Kripto Kraliçe" FBI'ın en çok arananlar listesine girdi: 4 milyar dolarla birlikte kayıplara karıştı - 4

Ignatova'nın ponzi olarak anılan bu sistemle 2017'de ortadan kaybolana kadar 4 milyar dolar elde ettiği belirtiliyor.

"Kripto Kraliçe" FBI'ın en çok arananlar listesine girdi: 4 milyar dolarla birlikte kayıplara karıştı - 5

FBI ajanları, OneCoin'in değersiz olduğunu ve diğer kripto para birimlerinin kullandığı blok zinciri teknolojisi tarafından korunmadığını açıkladı.

"Kripto Kraliçe" FBI'ın en çok arananlar listesine girdi: 4 milyar dolarla birlikte kayıplara karıştı - 6

Öte yandan 2019'da hakkında sekiz farklı bankacılık suçu ile dava açılan Ignatova, son kez 2017'de Bulgaristan'dan Yunanistan'a giden bir uçağa binerken görüldü.

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