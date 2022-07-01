"Kripto Kraliçe" FBI'ın en çok arananlar listesine girdi: 4 milyar dolarla birlikte kayıplara karıştı

Haberler - NTV Haber 01.07.2022 - 17:19
40'lı yaşlarında olduğu tahmin edilen Bulgaristanlı Ignatova FBI'ın 10 kişilik aranan listesindeki tek kadın oldu.
Ignatova, OneCoin olarak bilinen bir kripto para dolandırıcılığı yürüttüğü iddiasıyla aranıyor.
2014'te başlayan OneCoin sistemi, alıcılara, para birimini daha fazla kişiye satmaları halinde komisyon teklif etmeye başladı.
Ignatova'nın ponzi olarak anılan bu sistemle 2017'de ortadan kaybolana kadar 4 milyar dolar elde ettiği belirtiliyor.
FBI ajanları, OneCoin'in değersiz olduğunu ve diğer kripto para birimlerinin kullandığı blok zinciri teknolojisi tarafından korunmadığını açıkladı.
Öte yandan 2019'da hakkında sekiz farklı bankacılık suçu ile dava açılan Ignatova, son kez 2017'de Bulgaristan'dan Yunanistan'a giden bir uçağa binerken görüldü.