Kuraklık Almanya'daki nehirlerde "açlık kayalarını" ortaya çıkardı

Sadece su seviyesi çok düştüğünde görülen "açlık kayalarının" üzerlerine kuraklık döneminin yaşandığı yılların rakamlarının oyulmuş olduğu, bazılarında da su kıtlığına karşı uyarılar yer aldığı aktarıldı.

Bilinen en eski "açlık kayasının" üzerindeki tarihin 1417 olduğu, bazı taşların da Ortaçağ'da veya 19. yüzyılda oyulduğu belirtilen haberde, Çekya'nın Decin kentinde Elbe Nehri'nde rastlanan ve sosyal medyada viral olan kayanın üzerinde "Wenn du mich seehst, dann weine" (Beni görürsen ağla) yazdığı belirtildi.