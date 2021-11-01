Uçsuz bucaksız bozkırlar yok oldu: Avrupa'nın ilk çölü genişliyor

Bergin yakınlarında yaklaşık bin koyundan sorumlu bir çoban olan 58 yaşındaki Zhaksilik Mindigaliyev, en kötüsüne hazırlanırken çalışmaya devam etmekten başka seçeneği olmadığını söyleyerek, "Ana düşmanlar kum, rüzgar ve ısıdır. Her zaman bir sıcaklık vardı, bundan kaçış yok ama son zamanlarda yazları çok sıcak oluyor" dedi.

Bununla birlikte, bölgedeki çobanların kuraklığı atlatmasına yardımcı olmak için bölgesel hükümet olağanüstü hal ilan etti ve federal hükümetten hayvan yemi satın almak için yaklaşık 562 milyon ruble yardım sağladı.