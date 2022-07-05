Çare yapay ada: Böyle giderse Maldivler diye bir ülke kalmayacak

Maldivler'e çalışmak için geldiğinde muson yağmurlarının haftalarca dinmeden devam ettiğini anlatan Ülke, "Eskiye göre daha az yağış var, muson yağışları döneminde haftalarca süren yağmurlar şimdi aynı dönemde aralıklı olarak ve daha az görülüyor. Buradaki insanlar eğer iklim değişikliği için önlemler alınmazsa bundan belki 50 yıl sonra yaşam alanlarını kaybedecekler. İmkanı olan insanlar başka ülkelerden toprak ya da ev satın alıp gidecekler, imkanı olmayanlar için ise devlet bir çözüm bulmak durumunda'' diye konuştu.