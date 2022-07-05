Çare yapay ada: Böyle giderse Maldivler diye bir ülke kalmayacak

Küresel ısınma nedeniyle yükselen deniz seviyesinin en çok tehdit ettiği ülkelerden Maldivler'de soruna çözüm için yapay ve yüzen ada gibi projeler hayata geçiriliyor.

Haberler - Anadolu Ajansı 05.07.2022 - 12:19 | Son Güncelleme : 05.07.2022 - 12:21

Çare yapay ada: Böyle giderse Maldivler diye bir ülke kalmayacak - 1

Küresel ısınma nedeniyle yükselen deniz seviyesi Maldivlere bağlı yüzlerce adanın geleceğini tehdit ederken hükümetin aldığı ilk önlem yarısı doğal, yarısı insan eliyle doldurulmuş Hulhulmale Adas'ını başkent Male’ye eklemek oldu.

Çare yapay ada: Böyle giderse Maldivler diye bir ülke kalmayacak - 2

Hint Okyanusu’nun ortasında, Hindistan ve Sri Lanka’nın güney batısında yer alan Maldivler Cumhuriyeti, 1192 adadan oluşuyor.

Çare yapay ada: Böyle giderse Maldivler diye bir ülke kalmayacak - 3

Muson ikliminin hakim olduğu ülkede adaların sadece 250'sinde yerleşim bulunuyor.

Çare yapay ada: Böyle giderse Maldivler diye bir ülke kalmayacak - 4

Turkuaz denizi ve beyaz kumlarıyla ünlü, 540 bin nüfuslu ülkenin geleceği ise küresel ısınma kaynaklı yükselen deniz seviyesi nedeniyle tehlikede.

Çare yapay ada: Böyle giderse Maldivler diye bir ülke kalmayacak - 5

Küresel iklim değişikliğinden en fazla etkilenen ülkelerin başında gelen Maldivler’de, başkent Male'nin de aralarında olduğu birçok adanın deniz seviyesinden yüksekliği yaklaşık 1 metre.

Çare yapay ada: Böyle giderse Maldivler diye bir ülke kalmayacak - 6

Deniz seviyesi ise her yıl ortalama 3 ila 4 milimetre yükseliyor.

Çare yapay ada: Böyle giderse Maldivler diye bir ülke kalmayacak - 7

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) ile ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) geçen sene yürüttüğü araştırmaya göre, mevcut küresel ısınma oranları ile Maldivler'i oluşturan adaların yüzde 80’i, 2050'ye kadar dalgaların neden olabileceği seller ile altyapı ve temiz su kaynaklarının zarar görme ihtimali nedeniyle yaşanmaz hale gelebilir.

Çare yapay ada: Böyle giderse Maldivler diye bir ülke kalmayacak - 8

Böylesi bir durumda, halkın yaşadıkları bölgeleri terk ederek Sri Lanka, Endonezya gibi ülkelere göç etmesi bekleniyor. Bu da Maldivler'den büyük bir iklim göçü yaşanacağı anlamına geliyor.

Çare yapay ada: Böyle giderse Maldivler diye bir ülke kalmayacak - 9

Bu gidişat karşısında önlem almaya çalışan hükümetin hayata geçirdiği ilk proje, yarısı doğal, yarısı insan eliyle doldurulmuş ve deniz seviyesinden yüksekliği 2 metre olan Hulhulmale Adası'nı Male’ye eklemek oldu.

Çare yapay ada: Böyle giderse Maldivler diye bir ülke kalmayacak - 10

Maldivler'de 12 yıldır iş hayatını sürdüren İş Geliştirme Direktörü Ömer Ülke, Hulhumale'nin 1997'da doldurulmaya başlandığını aktararak, "Burası 4 kilometrekarelik bir alan, el yapımı bir ilçe ya da yerel bir ada diyebiliriz. Devamında havalimanı var ve ada bir köprüyle başkent Male’ye eklenmiş durumda" dedi.

Çare yapay ada: Böyle giderse Maldivler diye bir ülke kalmayacak - 11

Maldivler'e çalışmak için geldiğinde muson yağmurlarının haftalarca dinmeden devam ettiğini anlatan Ülke, "Eskiye göre daha az yağış var, muson yağışları döneminde haftalarca süren yağmurlar şimdi aynı dönemde aralıklı olarak ve daha az görülüyor. Buradaki insanlar eğer iklim değişikliği için önlemler alınmazsa bundan belki 50 yıl sonra yaşam alanlarını kaybedecekler. İmkanı olan insanlar başka ülkelerden toprak ya da ev satın alıp gidecekler, imkanı olmayanlar için ise devlet bir çözüm bulmak durumunda'' diye konuştu.

Çare yapay ada: Böyle giderse Maldivler diye bir ülke kalmayacak - 12

Ülkede ayrıca yapımına bu yıl başlanarak 2027'de tamamlanması planlanan bir yüzen ada da inşa edilecek. Beyin şeklinde modellenen ve "Brain Coral" (Beyin Mercanı) ismi verilen bu projenin Maldivler'de yaşayan 20 bin kişiye barınma imkanı sağlaması hedefleniyor. Projeyle, 200 hektarlık alana 5 bin konut yapılacak ve deniz seviyesi yükseldikçe yüzen adanın denizden yüksekliği de artacak.

Çare yapay ada: Böyle giderse Maldivler diye bir ülke kalmayacak - 13

Başkente 10 dakikalık araç mesafesinde yapılması planlanan yüzen adanın altında ise yapay mercan resifleri oluşturulacak. Adanın üzerinde konutların yanı sıra otel, restoran, hastane, mağaza, okul ve hükümet binaları da olacak.

Çare yapay ada: Böyle giderse Maldivler diye bir ülke kalmayacak - 14

Çevre ve iklim değişikliği konusundaki çalışmalara ağırlık veren Maldivler yönetimi, geri dönüşüm noktasında da bazı kurallar getirdi.

Vangaaru Adası üzerinde bulunan otelin müdürü Marc Gussing, hükümetin tüm otellere bir yazı gönderdiğini ve bu doğrultuda 31 Aralık 2022'e kadar atık yönetimi ve çevre koruma konusunda bazı önlemler almaları gerektiğini bildirdi.

Çare yapay ada: Böyle giderse Maldivler diye bir ülke kalmayacak - 15

Gussing, şöyle devam etti:

"Yakında tesise getirdiğimiz cihazlar sayesinde temiz su üretimini ve dönüşümünü sağlayacağız. Aynı zamanda odalarda kullanılan sabun, şampuan gibi malzemeleri ve onları koyduğumuz plastik paketleri de geri dönüştürülmüş malzemelerden oluşturacağız. Plastik şişeleri cam şişelerle değiştiriyoruz. Bunları yaptıktan sonra Maldivler’in, 3-4 yıl içinde en iyi atık yönetimini yapan ülke konumuna geleceğini düşünüyorum. Çünkü Maldivler, gelirini turizm ve doğal güzelliklerden elde ediyor. Eğer bunu yapmaz ve böyle devam edersek Maldivler diye bir ülke kalmayacak."

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