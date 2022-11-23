Küresel ısınma yeni hayvan türleri ortaya çıkardı

Uzmanlar, melezin gri renkli ve deniz gergedanı gibi bir kuyruğa sahip olduğunu düşündüklerini belirtti. Ancak beyaz balinanınki gibi ön yüzgeçlere sahip olduğu aktarıldı.

Hem beluga balinaları hem de deniz gergedanları Arktik Okyanusu'nda yaşıyor ve monodontidae adı verilen bir balina ailesine aitler.