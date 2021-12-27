Küresel ısınmayla bağlantılı hava olayları bu yıl milyonlarca kişiye sefalet getirdi

Küresel çapta yapılan yeni bir çalışmaya göre, değişen iklimle bağlantılı hava olayları, 2021'de dünya çapında milyonlarca kişiye sefalet getirdi. Christian Aid yardım kuruluşundan yapılan araştırma, her biri, 5 milyar dolardan fazla hasara neden olan 10 aşırı olay tespit etti. En yıkıcı finansal etkiler, Ağustos ayında ABD'yi vuran Ida Kasırgası ve Temmuz ayında Avrupa'da yaşanan sellerin ardından geldi. Daha yoksul birçok bölgede, sel ve fırtınalar insanların kitlesel olarak yerinden edilmesine ve şiddetli ekonomik sıkıntıya neden oldu.