Kuzey Akım 1 ve 2 tamir edilebilecek mi?

Araştırmanın birkaç hafta sürebileceğini aktaran Smirnov, "Hasarın ne kadar büyük olduğunu ve giderilip giderilmeyeceğini bugün cevaplamak imkansız. Hasarlı borularda gaz tamamen boşaldıktan sonra gelecek pazar ya da pazartesi hasar tespit çalışmalarına başlayacağız. Hasar tespit çalışması da iki hafta sürebilir" dedi.