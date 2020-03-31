Kuzey Kore lideri Kim corona virüse meydan okuyor

Dünya yeni tip corona virüs (Covid-19) ile mücadele için önlem alırken, Kuzey Kore virüsten etkilenmemiş bir şekilde füze denemesi yaptı. Komşu Güney Kore, Covid-19'la mücadele edildiği bir dönemde "kısa menzilli" füze denemesini yakışıksız bulduğunu açıkladı. Kuzey Kore'deki rejimin corona virüs önlemlerini hafife aldığı, bu durumun ağır sonuçlarının olacağı belirtiliyor. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un da füze denemesini izlerken, yanındaki kurmayları gibi maske bile takmadı.

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ntv.com.tr 31.03.2020 - 11:26

Yeni tip corona virüs (Covid-19) gelişmiş ülkelerin bile sağlık sistemlerini dize getirmeyi başardı. Dünya da corona virüs vaka sayısı 800 bine, ölümler de 38 bine yaklaştı. Tüm dünyadan izole şekilde yaşayan Kuze Kore ise şimdiye kadar ülkede tek bir corona virüs vakasına rastlanmadığını iddia ediyor.

Uzmanlar Kuzey Kore'nin bu açıklamasının gerçeği yansıtmadığını ifade ediyor. Corona virüsün ilk görüldüğü ülke olan Çin'in Kuzey Kore ile 1400 kilometre uzunluğunda sınırı bulunuyor. Kuzey Kore'nin en büyük ticari ortağı da Çin. Bu durumda virüsün ülkede görülmeme olasılığının düşük olduğu ifade ediliyor.

Alman Konrad Adenauer Vakfi'nın Güney Kore'deki temsilcisi Stefan Samsa, "Kuzey Kore'nin en büyük ticari ortağı Çin. Çin'de corona virüsü görüldüğü dönemde de ticaret devam etti ve mal giriş çıkışları oldu. Bu durumda virüsün Kuzey Kore'de görülmemesi imkansız" dedi.

Güney Kore haber sitesi "DailyNK" Çin sınırında görevli 3 Kuzey Kore askerinin yaşamını yitirdiğini duyurdu. Askerler yüksek ateş ve solunum yetmezliğinden yaşamını yitirdi. Askerlerin yaşamını yitidiği sınırdaki nöbet kulesi kapatıldı. Bu vakadan haberdar olan komutan ve doktorlardan sessiz kalınmaları istendi. Askerlerin zatüreden yaşamını yitirdiği açıklaması yapıldı.

CORONA VİRÜSE KARŞI ALINAN ÖNLEMLER Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un corona virüsü vakalarını saklama gerekçesi ise, halkın paniğe neden olmasını engellemek ve virüsün ülkede görülmemesini rejimin başarısı olarak lanse etmek olarak gösteriliyor.

Kuzey Kore corona virüsünü karşı bir dizi önlem aldı. Ocak ayı sonunda turistlerin Kuzey Kore'ye girişini engelledi. Uçak ve tren seferlerini durdurdu. Kuzey Kore'de bulunan yabancı diplomatları ev hapsinde tuttu. Daha sonra ülkelerine gönderildi.

Resmi olarak Kuzey Kore'ye giriş ve çıkışlar yasaklandı. Okullar ve üniversiteler kapatıldı.

Kuzey Kore bu dönemde ise füze denemelerine devam etti.

Kuzey Kore ile bağlantılı olan uzmanlar ise, Sağlık Bakanlığı çalışanlarından virüse yakalananların olduğunu iddia ediyor. Rejimin Çin'den tıbbi maske, eldiven ve koruyu elbise talep ettiği ifade ediliyor. Rejimin yabancı ülkelerden corona virüs test kiti talebinde de bulunduğu belirtiliyor. Rejimin ayrıca corona virüsle ilgili alınacak önlemlerin yazıldığı el kitapçığı hazırlatarak, halka dağıttığı da ileri sürülüyor.

KUZEY KORE'DEN FÜZE DENEMESİ Kuzey Kore dün Japon Denizi'nde dün "kısa menzilli" füze denemesi yaptı. Yonhap ajansının Güney Kore ordusuna dayandırdığı habere göre, dün Kuzey Kore'nin Wonsan kentinden fırlattığı iki kısa menzilli balistik füze, maksimum 50 kilometre irtifada 410 kilometre yol aldıktan sonra denize düştü.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Kim Joon-rak, Kuzey Kore'nin yayımladığı fotoğrafların, testin, Ağustos 2019'da denemesini yaptığı çapı geniş çoklu roketatar sisteminin benzeri olduğunu gösterdiğini söyledi.

Kuzey Kore de testi "süper geniş" çoklu roketatar denemesi olarak adlandırdı.

Güney Kore, tüm dünya yeni tip corona virüsün (Covid-19) yol açtığı zorluklarla uğraşırken Kuzey Kore'nin bu askeri eyleminin çok yakışıksız olduğunu açıkladı.

Kuzey Kore'ye derhal bu tür faaliyetlerine son vermesi çağrısında bulunuldu.

TRUMP'IN TEKLİFİNE KARŞILIK VERMEDİ ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a mektup göndererek yeni tip corona virüs (Covid-19) ile mücadelede iş birliği teklif etmişti. Kuzey Kore yönetimi, ABD'nin bu önerisine karşılık vermedi.