Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un artık bir deri bir kemik: Halkım için yemiyorum

Devlet medyası ve hükümet yetkilileri, Kim Jong Un'un bariz kilo kaybının, gıda kıtlığı sırasında "ülkeye yardım etmek için daha az yeme" arzusunun bir belirtisi olduğunu ve Ağustos ayında vatandaşların bunu tartışmasını yasaklayarak dedikoduyu 'gerici bir eylem' olarak nitelendirdiğini duyurdu.