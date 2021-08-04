Kuzey Kore lideri Kim Jong-un başının arkasında büyük bir bandajla ortaya çıktı: Sağlığı hakkındaki tartışmalar arttı

Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un, geçen ayın sonunda katıldığı bir etkinlikte başının arkasında yer alan büyük bandajıyla dikkat çekti. Bu durum, Haziran ayında, dünyaya servis edilen fotoğraflarda son derece zayıfladığı görülen Kuzey Kore liderinin sağlığıyla ilgili tartışmaları artırdı. Zamanında, dedesi Kim Il Sung'un ensesinde de tenis topu büyüklüğünde bir kitle bulunan Kim Jong-un durumuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Öte yandan, Kuzey Kore son yıllarda ülkenin gördüğü en büyük ekonomik krizlerden biriyle mücadele ediyor.

ntv.com.tr - Reuters 04.08.2021 - 12:00 | Son Güncelleme : 04.08.2021 - 12:02

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un başının arkasında büyük bir bandajla ortaya çıktı: Sağlığı hakkındaki tartışmalar arttı - 1

Kuzey Kore lideri  Kim Jong-un, geçen ay halkın karşısına başının arkasında birkaç posta pulu büyüklüğünde bir bandajla çıktı. 

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un başının arkasında büyük bir bandajla ortaya çıktı: Sağlığı hakkındaki tartışmalar arttı - 2

Devlet destekli NK News sitesi ve Chosun Ilbo gazetesine göre, Kim, 24-27 Temmuz tarihleri ​​arasında Kore Halk Ordusu'ndaki bir etkinliğe bandaj ile katıldı. Temmuz ayı sonlarında ise bandajın gittiği ve ardından  koyu yeşilimsi bir noktanın kaldığı görüldü.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un başının arkasında büyük bir bandajla ortaya çıktı: Sağlığı hakkındaki tartışmalar arttı - 3

DAHA ÖNCE DE ZAYIFLAMIŞTI

Bununla birlikte Kuzey Kore liderinin sağlığı ülkedeki en çok korunan sırlardan biri olsa da, ekonomiyi canlandırmaya ve gıda kıtlığıyla mücadele etmeye çalışan 37 yaşındaki Kim’in durumuna ilişkin nadir bir bakış açısı sundu. Haziran ayında ise Kim oldukça zayıflamış olduğu görüntüleriyle dikkat çekmişti.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un başının arkasında büyük bir bandajla ortaya çıktı: Sağlığı hakkındaki tartışmalar arttı - 4

GÜNEY KORE İSTİHBARAT TEŞKİLATI'NDAN AÇIKLAMA

Ancak, Güney Kore merkezli Yonhap Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre, Güney Kore Ulusal İstihbarat Teşkilatı, Kim'in sağlığıyla ilgili olağandışı bir durum olmadığına inanıyor. Kuzey Koreli milletvekillerine atıfta bulunan istihbarat ajansı, bandajın birkaç gün sonra kaldırıldığını ve yara izi kalmadığını öğrendiklerini açıkladı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un başının arkasında büyük bir bandajla ortaya çıktı: Sağlığı hakkındaki tartışmalar arttı - 5

Diğer taraftan Kim Jong-un, yıllardır sağlıkla ilgili spekülasyonların konusu oldu. Halkın gözünden 2014'te altı hafta boyunca uzak kalan Kuzey Kore lideri, tekrar ortaya çıktığında, bastonla yürüyordu ve gut hastası olabileceği yönündeki tartışmaları artırdı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un başının arkasında büyük bir bandajla ortaya çıktı: Sağlığı hakkındaki tartışmalar arttı - 6

DEDESİNİN ENSESİNDE BÜYÜYEN BİR KİTLE VARDI

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti’nin kurucu ve Kim’in dedesi olan Kim Il Sung'un ensesinde, yıllar boyunca uluslararası gezilerde fotoğraflarda görülen, neredeyse tenis topu büyüklüğünde bir büyüme vardı. Ancak, bununla ilgili asla resmi bir açıklama yapılmadı. 

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un başının arkasında büyük bir bandajla ortaya çıktı: Sağlığı hakkındaki tartışmalar arttı - 7

KİM, EKONOMİK KRİZLE MÜCADELE EDİYOR

Öte yandan, Kim Jong Un, 2011'in sonlarında başlayan yönetiminin en zor dönemlerinden biriyle karşı karşıya bulunuyor. 2020'de  ekonomi, corona virüs, doğal afetler ve uluslararası nedenler nedeniyle yirmi yıldan fazla bir sürenin en keskin düşüşünü kaydetti. 

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un başının arkasında büyük bir bandajla ortaya çıktı: Sağlığı hakkındaki tartışmalar arttı - 8

Yonhap'a göre, Kuzey Kore ABD ile diyaloğu canlandırmak için ön koşul olarak maden ihracatının yanı sıra rafine petrol ve diğer temel maddeleri ithal etmek için izin talep etti. Ancak, Kuzey Kore lideri son aylarda ekonomik mücadeleler ve gıda kıtlığı konusunda nadir uyarılarda bulundu. Şimdiye kadar ekonomik teşvikler karşılığında nükleer cephaneliğini azaltma konusundaki tartışmalara geri dönmeye istekli olduğuna dair hiçbir belirti göstermedi.

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