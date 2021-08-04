Kuzey Kore lideri Kim Jong-un başının arkasında büyük bir bandajla ortaya çıktı: Sağlığı hakkındaki tartışmalar arttı

Yonhap'a göre, Kuzey Kore ABD ile diyaloğu canlandırmak için ön koşul olarak maden ihracatının yanı sıra rafine petrol ve diğer temel maddeleri ithal etmek için izin talep etti. Ancak, Kuzey Kore lideri son aylarda ekonomik mücadeleler ve gıda kıtlığı konusunda nadir uyarılarda bulundu. Şimdiye kadar ekonomik teşvikler karşılığında nükleer cephaneliğini azaltma konusundaki tartışmalara geri dönmeye istekli olduğuna dair hiçbir belirti göstermedi.

KİM'İN KIZ KARDEŞİNDEN GÜNEY KORE'YE ABD UYARISI