Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, kız kardeşini ülkenin üst karar alma organına terfi ettirdi

DOKUZ ÜYE GÖREVDEN ALINDI

Bununla birlikte, başkan yardımcılarından Pak Pong Ju ve ABD ile müzakerelerde önemli bir rol oynayan ender kıdemli kadın diplomatllardan Choe Son Hui de dahil olmak üzere komisyonun en az dokuz üyesi görevden alındı.