Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, kız kardeşini ülkenin üst karar alma organına terfi ettirdi

ntv.com.tr - AFP 30.09.2021 - 16:59
Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un nüfuzlu kız kardeşi, ülkenin üst karar alma organına terfi edildi. Erkek kardeşinin kilit danışmanlarından biri olan 34 yaşındaki Kim Yo Jong, Yüksek Halk Meclisi tarafından onaylanan bir dizi değişiklikle Devlet İşleri Komisyonu'ndaki yüksek bir poziyona atandı.
Bununla birlikte, başkan yardımcılarından Pak Pong Ju ve ABD ile müzakerelerde önemli bir rol oynayan ender kıdemli kadın diplomatllardan Choe Son Hui de dahil olmak üzere komisyonun en az dokuz üyesi görevden alındı.
Devlete bağlı yayın yapan Rodong Sinmun gazetesi komisyona yeni atanan sekiz kişinin portrelerini yayınladı. Kim Yo Jong hem gençliği hem de tek kadın olarak aralarında öne çıktı.
Diğer taraftan Kim Yo Jong, sık sık Kim Jong-un’un ABD’nin eski başkanı Donald Trump ve Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile yaptığı zirveler de birlikte görüldü. İki kardeş ayrıca İsviçre'de birlikte okula gitti.
Bununla birlikte, Kim Yo Jong’un tam siyasi rolü ve bir gün ağabeyinin yerine geçme olasılığı uzun süredir tartışma konusuydu. Zaman zaman, Washington ve Seul'e yönelik sert çıkışlarıyla gündem geldi.
İktidardaki İşçi Partisi Merkez Komitesi'nin bir bölüm müdür yardımcısı olarak görece daha alt düzeydeki konumu, bu beyanlara bir belirsizlik unsuru verdi ve bazı durumlarda, özellikle kişisel olarak konuştuğunu söyledi.
Kim Yo Jong’un resmi rütbesi zamanla yükseldi. Devlet İşleri Komisyonu’ndaki yeni işİ ise geNç kadının şimdiye kadar sahip olduğu en kıdemli pozisyon.
Öte yandan, kız kardeşi terfi ederken lider Kim Jong-un, Güney Kore ile olan iletişim hatlarını yeniden kurmak istediğini açıkladı.
Jong-un, iki ülke arasında kurulan ancak yaşanan gerilim sebebiyle kesilen iletişim hatlarının gelecek ay tekrar kurulmasını istediğini açıkladı.
İletişim kanalları Temmuz 2021'de yenilense de birkaç gün sonra düzenlenen Güney Kore ve ABD ortak askeri tatbikatının ardından tekrar kopmuştu.