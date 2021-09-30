Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, kız kardeşini ülkenin üst karar alma organına terfi ettirdi

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo Jong'un ülkenin en üst karar alma organındaki yüksek bir poziyona terfi etti. 34 yaşındaki genç kadının artık Devlet İşleri Komisyonu'nun (SAC) bir üyesi olduğu belirtildi. Bununla birlikte, Kim Jong-un Güney Kore ile iletişim hattını,gelecek ay yeniden kurulacağını açıkladı.

ntv.com.tr - AFP 30.09.2021 - 16:59

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, kız kardeşini ülkenin üst karar alma organına terfi ettirdi - 1

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un nüfuzlu kız kardeşi, ülkenin üst karar alma organına terfi edildi. Erkek kardeşinin kilit danışmanlarından biri olan 34 yaşındaki Kim Yo Jong, Yüksek Halk Meclisi tarafından onaylanan bir dizi değişiklikle Devlet İşleri Komisyonu'ndaki yüksek bir poziyona atandı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, kız kardeşini ülkenin üst karar alma organına terfi ettirdi - 2

DOKUZ ÜYE GÖREVDEN ALINDI

Bununla birlikte, başkan yardımcılarından Pak Pong Ju ve ABD ile müzakerelerde önemli bir rol oynayan ender kıdemli kadın diplomatllardan Choe Son Hui de dahil olmak üzere komisyonun en az dokuz üyesi görevden alındı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, kız kardeşini ülkenin üst karar alma organına terfi ettirdi - 3

TEK KADIN ÜYE OLARAK DİKKAT ÇEKTİ

Devlete bağlı yayın yapan Rodong Sinmun gazetesi komisyona yeni atanan sekiz kişinin portrelerini yayınladı. Kim Yo Jong hem gençliği hem de tek kadın olarak aralarında öne çıktı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, kız kardeşini ülkenin üst karar alma organına terfi ettirdi - 4

SIK SIK AĞABEYİ İLE BİRLİKTE GÖRÜLDÜ

Diğer taraftan Kim Yo Jong, sık sık Kim Jong-un’un ABD’nin eski başkanı Donald Trump ve Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile yaptığı zirveler de birlikte görüldü. İki kardeş ayrıca İsviçre'de birlikte okula gitti.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, kız kardeşini ülkenin üst karar alma organına terfi ettirdi - 5

Bununla birlikte, Kim Yo Jong’un tam siyasi rolü ve bir gün ağabeyinin yerine geçme olasılığı uzun süredir tartışma konusuydu. Zaman zaman, Washington ve Seul'e yönelik sert çıkışlarıyla gündem geldi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, kız kardeşini ülkenin üst karar alma organına terfi ettirdi - 6

İktidardaki İşçi Partisi Merkez Komitesi'nin bir bölüm müdür yardımcısı olarak görece daha alt düzeydeki konumu, bu beyanlara bir belirsizlik unsuru verdi ve bazı durumlarda, özellikle kişisel olarak konuştuğunu söyledi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, kız kardeşini ülkenin üst karar alma organına terfi ettirdi - 7

Kim Yo Jong’un resmi rütbesi zamanla yükseldi. Devlet İşleri Komisyonu’ndaki yeni işİ ise geNç kadının şimdiye kadar sahip olduğu en kıdemli pozisyon.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, kız kardeşini ülkenin üst karar alma organına terfi ettirdi - 8

GÜNEY KORE İLE ACİL İLETİŞİM HATTINA YEŞİL IŞIK

Öte yandan, kız kardeşi terfi ederken lider Kim Jong-un, Güney Kore ile olan iletişim hatlarını yeniden kurmak istediğini açıkladı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, kız kardeşini ülkenin üst karar alma organına terfi ettirdi - 9

Jong-un, iki ülke arasında kurulan ancak yaşanan gerilim sebebiyle kesilen iletişim hatlarının gelecek ay tekrar kurulmasını istediğini açıkladı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, kız kardeşini ülkenin üst karar alma organına terfi ettirdi - 10
Aktivistlerin Kuzey Kore'ye Pyongyang karşıtı broşürler göndermesi iki ülkenin ilişkilerini bozmuş ve sınır ötesi iletişim hatları kesilmişti.
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, kız kardeşini ülkenin üst karar alma organına terfi ettirdi - 11

 İletişim kanalları Temmuz 2021'de yenilense de birkaç gün sonra düzenlenen Güney Kore ve ABD ortak askeri tatbikatının ardından tekrar kopmuştu.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, kız kardeşini ülkenin üst karar alma organına terfi ettirdi - 12
Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in ise 21 Eylül'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda, komşusuyla barışın sağlanabilmesi için Kore Savaşı'nın sona erdiğine dair resmi bir açıklama yapılmasını istemişti.

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