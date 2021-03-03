Kuzey Kore tarafından inşa edilen yeni nükleer tesis uydudan görüntülendi

ntv.com.tr 03.03.2021 - 16:24
Bununla birlikte uzmanlar, uydu görüntülerinin ABD ulusal güvenlik görevlileri arasında yıllardır yaygın olarak bilinenleri doğruladığını açıkladı: Kuzey Kore, zaten yıllardır geliştirdiği nükleer silah stoklarını saklamak için daha ileriye gidiyor, ülkenin dört bir yanındaki sahalarda ise yeni silahlar üretilmeye devam ediyor.
Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, geçen ay basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Başkanın görüşüne göre, Kuzey Kore’nin nükleer balistik füzesi ve nükleer silahların yayılmasıyla ilgili diğer faaliyetler, dünyanın uluslararası barış ve güvenliği için ciddi bir tehdit oluşturuyor. Küresel yayılmayı önleme rejimini baltalıyor” ifadelerine yer vermişti.
Öte yandan, iki ülke arasındaki nükleer gerilim, 1993 yılında Kuzey Kore’nin Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Antlaşması’ndan çekilmesiyle başladı. Ertesi yıl, ABD Kuzey Kore’nini nükleer silah programını dondurması karşılığında uluslararası yardımla iki adet elektrik gücü sağlayan nükleer santralin inşa edilmesini öngören bir anlaşma imzaladı. 1998 yılında ise Kuzey Kore, Japonya'nın istediği herhangi bir şehrini ve bölgesini vurabilme kapasitesine sahip olduğunu kanıtlamak için Japonya üzerinden Pasifik Okyanusuna iki adet füzeyi ateşledi. Aynı yıl ABD ve Kuzey Kore, Kuzey Kore'nin geliştirmekte olduğu şüpheli yeraltı nükleer faaliyetlerle ilgili ilk üst düzey yuvarlak masa görüşmelerini Pyongyang'da gerçekleştirdi ABD konuyla ilgili Kuzey Kore'de müfettişlerin konuşlandırılması talebinde bulundu.
Kuzey Kore, Trump’ın dört yıllık başlık döneminde ABD ile inişli çıkışlı bir ilişki yaşadı. Kim Jong-un ve Trump 2018'de Singapur'daki tarihi görüşmeden önce defalarca birbirlerini savaşla tehdit etti.
Son olarak, Kuzey Kore Medyası Joe Biden’ın görevine başlamasında günler önce 15 ocak’ta dünyanın en güçlü silahı" olarak niteleyerek denizaltından fırlatılan yeni bir balistik füzeyi tanıttı. Pukguksong-5 adlı füzelerin bir kısmı lider Kim Jong-un tarafından yönetilen bir geçit töreninde sergilendi.