Kuzey Kore tarafından inşa edilen yeni nükleer tesis uydudan görüntülendi

ABD’li siyaset uzmanları Kuzey Kore’nin geliştirdiği nükleer silahları depolamak için Yongdoktong kentinde yer altında gizli bir tünel yaptığını ve burayı gizlemek için ise üzerine büyük bir bina inşa ettiğini öne sürdü. Söz konusu nükleer tesis uydudan görüntülendi. Bununla birlikte, ABD Başkanı Joe Biden’ın ülkenin Kuzey Kore’ye ilişkin izleyeceği politikayı önümüzdeki haftalarda açıklaması bekleniyor. Araştırmacılara göre, yeni görüntüler Biden’ın raporunda yer alacak.

ntv.com.tr 03.03.2021 - 16:24

Kuzey Kore tarafından inşa edilen yeni nükleer tesis uydudan görüntülendi - 1
CNN International tarafından elde edilen yeni uydu görüntüleri, Kuzey Kore'nin nükleer silahlarını depolamak için kullandığı düşünülen  bir tesisi gizlemek için çeşitli faaliyetler yürüttüğünü ortaya koydu. 11 Şubat'ta Maxar tarafından fark edilen ve Middlebury Enstitüsü'ndeki uzmanlar tarafından analiz edilen görüntü, Kuzey Kore'nin 2020 yılı boyunca Yongdoktong bölgesinde yeni yapılar inşa edildiğini  gösteriyor.
Kuzey Kore tarafından inşa edilen yeni nükleer tesis uydudan görüntülendi - 2
Siyaset bilimi profesörü Jeffrey Lewis, "Maxar tarafından yayınlanan görüntüler Aralık 2019'a kadar bir tünelin inşa eildiğini,  Şubat 2021'de ise bu tüneli gizlemek için bir bina yapıldığını gösteriyor” ifadelerini kullandı.
Kuzey Kore tarafından inşa edilen yeni nükleer tesis uydudan görüntülendi - 3
ABD’li bir istihbaratçı ise CNN International'a yaptığı açıklamada, Yongdoktong'un daha önce ABD istihbaratı tarafından şüpheli bir Kuzey Kore nükleer silah depolama tesisi olarak tanımlandığını ve hala bu amaç için kullanıldığına inanıldığını ifade etti.
Kuzey Kore tarafından inşa edilen yeni nükleer tesis uydudan görüntülendi - 4

Bununla birlikte uzmanlar, uydu görüntülerinin ABD ulusal güvenlik görevlileri arasında yıllardır yaygın olarak bilinenleri doğruladığını açıkladı:  Kuzey Kore, zaten yıllardır geliştirdiği nükleer silah stoklarını saklamak için daha ileriye gidiyor, ülkenin dört bir yanındaki sahalarda ise yeni silahlar üretilmeye devam ediyor.

Kuzey Kore tarafından inşa edilen yeni nükleer tesis uydudan görüntülendi - 5

ABD BAŞKANI BİDEN KUZEY KORE POLİTİKASINI ÖNÜMÜZDEKİ HAFTALARDA AÇIKLAYACAK

Diğer taraftan, ABD Başkanı Joe Biden’ın ülkenin Kuzey Kore’ye ilişkin izleyeceği politikayı önümüzdeki haftalarda açıklaması bekleniyor.  İki eski istihbarat yetkilisine göre bölgedeki son inşaat, ABD istihbarat teşkilatlarının dikkatini kesinlikle çekecek ve Biden’a sunulan raporda yer alacak.
Kuzey Kore tarafından inşa edilen yeni nükleer tesis uydudan görüntülendi - 6

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, geçen ay basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Başkanın görüşüne göre, Kuzey Kore’nin nükleer balistik füzesi ve nükleer silahların yayılmasıyla ilgili diğer faaliyetler, dünyanın uluslararası barış ve güvenliği için ciddi bir tehdit oluşturuyor. Küresel yayılmayı önleme rejimini baltalıyor” ifadelerine yer vermişti.

Kuzey Kore tarafından inşa edilen yeni nükleer tesis uydudan görüntülendi - 7

KUZEY KORE VE ABD ARASINDAKİ NÜKLEER GERİLİM NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Öte yandan, iki ülke arasındaki nükleer gerilim, 1993 yılında Kuzey Kore’nin Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Antlaşması’ndan çekilmesiyle başladı. Ertesi yıl, ABD Kuzey Kore’nini nükleer silah programını dondurması karşılığında uluslararası yardımla iki adet elektrik gücü sağlayan nükleer santralin inşa edilmesini öngören bir anlaşma imzaladı. 1998 yılında ise Kuzey Kore, Japonya'nın istediği herhangi bir şehrini ve bölgesini vurabilme kapasitesine sahip olduğunu kanıtlamak için Japonya üzerinden Pasifik Okyanusuna iki adet füzeyi ateşledi. Aynı yıl ABD ve Kuzey Kore, Kuzey Kore'nin geliştirmekte olduğu şüpheli yeraltı nükleer faaliyetlerle ilgili ilk üst düzey yuvarlak masa görüşmelerini Pyongyang'da gerçekleştirdi ABD konuyla ilgili Kuzey Kore'de müfettişlerin konuşlandırılması talebinde bulundu.


Kuzey Kore, Trump’ın dört yıllık başlık döneminde ABD ile inişli çıkışlı bir ilişki yaşadı. Kim Jong-un ve Trump 2018'de Singapur'daki tarihi görüşmeden önce defalarca birbirlerini savaşla tehdit etti. 

Kuzey Kore tarafından inşa edilen yeni nükleer tesis uydudan görüntülendi - 8

Son olarak, Kuzey Kore Medyası Joe Biden’ın görevine başlamasında günler önce 15 ocak’ta dünyanın en güçlü silahı" olarak niteleyerek denizaltından fırlatılan yeni bir balistik füzeyi tanıttı. Pukguksong-5 adlı füzelerin bir kısmı lider Kim Jong-un tarafından yönetilen bir geçit töreninde sergilendi.

Kuzey Kore tarafından inşa edilen yeni nükleer tesis uydudan görüntülendi - 9

ABD'Yİ EN BÜYÜK DÜŞMANI OLARAK NİTELEDİ

Kim Jong-un, yılın başında düzenlenen İşçi Partisi'nin beş yıllık değerlendirme toplantısında ABD’nin Kuzey Kore’nin en büyük düşmanı olduğunu belirterek, "ABD, Pyongyang'ın devriminin önündeki en büyük engel ve bizim en büyük düşmanımızdır. Kimin yönetimde olduğu fark etmeksizin, Kuzey Kore karşıtı politikalarının doğası asla değişmeyecektir” ifadelerini kullanmıştı.

DİĞER GALERİLER

DAHA FAZLA GÖSTER