Kuzey Kore tarafından inşa edilen yeni nükleer tesis uydudan görüntülendi

KUZEY KORE VE ABD ARASINDAKİ NÜKLEER GERİLİM NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Öte yandan, iki ülke arasındaki nükleer gerilim, 1993 yılında Kuzey Kore’nin Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Antlaşması’ndan çekilmesiyle başladı. Ertesi yıl, ABD Kuzey Kore’nini nükleer silah programını dondurması karşılığında uluslararası yardımla iki adet elektrik gücü sağlayan nükleer santralin inşa edilmesini öngören bir anlaşma imzaladı. 1998 yılında ise Kuzey Kore, Japonya'nın istediği herhangi bir şehrini ve bölgesini vurabilme kapasitesine sahip olduğunu kanıtlamak için Japonya üzerinden Pasifik Okyanusuna iki adet füzeyi ateşledi. Aynı yıl ABD ve Kuzey Kore, Kuzey Kore'nin geliştirmekte olduğu şüpheli yeraltı nükleer faaliyetlerle ilgili ilk üst düzey yuvarlak masa görüşmelerini Pyongyang'da gerçekleştirdi ABD konuyla ilgili Kuzey Kore'de müfettişlerin konuşlandırılması talebinde bulundu.



Kuzey Kore, Trump’ın dört yıllık başlık döneminde ABD ile inişli çıkışlı bir ilişki yaşadı. Kim Jong-un ve Trump 2018'de Singapur'daki tarihi görüşmeden önce defalarca birbirlerini savaşla tehdit etti.