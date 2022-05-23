Kuzey Kore'de Covid-19 vakaları 3 milyona dayandı: Kim Jong-un maskesiz ve mesafesiz tören yaptı

Kuzey Kore'de 3 milyona yaklaşan Covid-19 vakalarına rağmen, hayatını kaybeden üst düzey bir ordu mensubu için Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un da katıldığı bir tören düzenlendi. Resmi törende maske takılmaması ve sosyal mesafe kurallarına uyulmaması dikkat çekti.

Haberler - İHA - Reuters 23.05.2022 - 09:46

Kuzey Kore'de Covid-19 vakaları 3 milyona dayandı: Kim Jong-un maskesiz ve mesafesiz tören yaptı - 1

lideri Kim Jong-un, yüksek ateş belirtisi ile kendini gösteren şüpheli Covid-19 vakalarına rağmen, binlerce kişinin katıldığı cenaze töreni düzenledi.

Kuzey Kore'de Covid-19 vakaları 3 milyona dayandı: Kim Jong-un maskesiz ve mesafesiz tören yaptı - 2

Devlet kontrolündeki Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA), Perşembe günü hayatını kaybeden Kore Halk Ordusu Mareşali ve Milli Savunma Bakanlığı Genel Danışmanı Hyon Chol Hae'nin veda törenine binden fazla subay ve asker de dahil geniş kitlelerin katıldığını duyurdu.

Kuzey Kore'de Covid-19 vakaları 3 milyona dayandı: Kim Jong-un maskesiz ve mesafesiz tören yaptı - 3

Servis edilen fotoğraflarda maske takmadığı gözlenen Jong-un’un, cenaze töreninde "yürekten saygı duyduğu ve çok değer verdiği bir devrim şehidine son vedanın üzüntüsünü yaşadığı" ifade edildi.

Kuzey Kore'de Covid-19 vakaları 3 milyona dayandı: Kim Jong-un maskesiz ve mesafesiz tören yaptı - 4

Uzmanlar hayatını kaybeden generalin, Jong-un’a askeri eğitim vermiş olması dolayısıyla salgına rağmen devlet töreni düzenlenmiş olabileceği yorumunda bulundu.

Kuzey Kore'de Covid-19 vakaları 3 milyona dayandı: Kim Jong-un maskesiz ve mesafesiz tören yaptı - 5

VAKA SAYISI 3 MİLYONA YAKLAŞTI

Kuzey Kore'de son 24 saatte kayda geçen yaklaşık 167 bin şüpheli Covid-19 vakası, ülke geneli potansiyel enfeksiyonların sayısını 2,81 milyona taşıdı.

Kuzey Kore'de Covid-19 vakaları 3 milyona dayandı: Kim Jong-un maskesiz ve mesafesiz tören yaptı - 6

Salgın nedeniyle 1 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı 68'e yükseldi.

Kuzey Kore'de Covid-19 vakaları 3 milyona dayandı: Kim Jong-un maskesiz ve mesafesiz tören yaptı - 7

Pozitif hasta sayısına dair net bir bilgi paylaşılmazken, 2.33 milyon kişinin iyileştiği kaydedildi.

Kuzey Kore'de Covid-19 vakaları 3 milyona dayandı: Kim Jong-un maskesiz ve mesafesiz tören yaptı - 8
Kuzey Kore'de Covid-19 vakaları 3 milyona dayandı: Kim Jong-un maskesiz ve mesafesiz tören yaptı - 9
Kuzey Kore'de Covid-19 vakaları 3 milyona dayandı: Kim Jong-un maskesiz ve mesafesiz tören yaptı - 10
Kuzey Kore'de Covid-19 vakaları 3 milyona dayandı: Kim Jong-un maskesiz ve mesafesiz tören yaptı - 11
Kuzey Kore'de Covid-19 vakaları 3 milyona dayandı: Kim Jong-un maskesiz ve mesafesiz tören yaptı - 12
Kuzey Kore'de Covid-19 vakaları 3 milyona dayandı: Kim Jong-un maskesiz ve mesafesiz tören yaptı - 13

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