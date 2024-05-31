Kuzey Kore’den güç gösterisi: "Savaşta düşmanlarımız bununla karşılaşacak"

KIM JONG-UN'DAN GÖZDAĞI

Tatbikatın başarısından duyduğu memnuniyeti dile getiren ülke lideri Kim Jong-un ise devletin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü korumak ve gerektiğinde askeri misilleme yapmanın Kuzey Kore Silahlı Kuvvetleri'nin Anayasa tarafından güvence altına alınan görevi olduğunu ifade etti.