Kuzey Kore’den güç gösterisi: "Savaşta düşmanlarımız bununla karşılaşacak"
Kuzey Kore, askeri gücünü sergilemek amacıyla 600 mm’lik “süper büyük çoklu roketatarların” kullanıldığı bir atış tatbikatı gerçekleştirdiğini duyurdu. Ülke lideri Kim Jong-un, başarılı geçen tatbikatın muhtemel bir savaşta düşmanların ne gibi sonuçlarla karşılaşacağını kanıtladığını söyledi.
Resmi Kuzey Kore basınında yer alan haberlere göre dün ülke lideri Kim Jong-un yönetiminde 600 mm'lik “süper büyük çoklu roketatarların” kullanıldığı bir atış tatbikatı gerçekleştirildi.