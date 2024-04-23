Kuzey Kore'den "nükleer karşı saldırı" tatbikatı

Ülkesinin nükleer güçlerinin herhangi bir ani durumda “savaşı caydırma” ve “savaşta inisiyatif alma” gibi önemli görevleri hızlı ve doğru bir şekilde yerine getireceğini belirten Kim, yetkililere Kuzey Kore'nin stratejik nükleer kapasitesini daha da güçlendirme talimatı verdi.