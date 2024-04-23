Kuzey Kore'den "nükleer karşı saldırı" tatbikatı
Kuzey Kore, süper büyük çoklu roketatarların kullanıldığı bir nükleer karşı saldırı tatbikatı gerçekleştirdiğini duyurdu. Tatbikatı yöneten ülke lideri Kim Jong-un, ülkesinin nükleer güçlerinin herhangi bir ani durumda “savaşı caydırma” görevini hızlı bir şekilde yerine getireceğini söyledi.
Kuzey Kore, dün gerçekleştirdiği füze testini doğruladı.
Resmi Kuzey Kore basınında yer alan açıklamaya göre ülke lideri Kim Jong-un’un yönetiminde nükleer karşı saldırı tatbikatı gerçekleştirildiği bildirildi.