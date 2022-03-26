Kuzey Kore'nin "füze" klibinde başrol Kim Jong-un

Haberler - ntv.com.tr 26.03.2022 - 03:35 | Son Güncelleme : 26.03.2022 - 04:21
Kuzey Kore, denediği füzenin, "yeni tip" kıtalar arası balistik füze (ICBM) olduğunu açıkladı. Fırtlatılma işlemi Kuzey Kore lideri Kim Jong-un nezaretinde gerçekleşti.
Balistik füze denemesinin ardından Kuzey Kore'de yayınlanan klibin başrolünde Kuzey Kore lideri Kim Jong-un vardı.
Füzenin hangardan çıkışından hazırlanışına kadar olan süreçte aracın yanında olan Kim Jong-un daha sonra füzenin fırlatışını uzak bir yerden izledi.