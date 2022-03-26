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Kuzey Kore'nin "füze" klibinde başrol Kim Jong-un

Kuzey Kore, 24 Mart'ta "yeni tip" kıtalar arası balistik füze denediğini duyurdu. Füzenin 6 bin 200 metrede yaklaşık 1080 kilometre uçtuğu iddia edildi. Füze testi için yayınlanan klipte ise Devlet Başkanı Kim Jong-Un başroldeydi.

Haberler - ntv.com.tr 26.03.2022 - 03:35 | Son Güncelleme : 26.03.2022 - 04:21

Kuzey Kore'nin "füze" klibinde başrol Kim Jong-un - 1

, denediği füzenin, "yeni tip" kıtalar arası balistik füze (ICBM) olduğunu açıkladı. Fırtlatılma işlemi Kuzey Kore lideri Kim Jong-un nezaretinde gerçekleşti.

Kuzey Kore'nin "füze" klibinde başrol Kim Jong-un - 2

Balistik füze denemesinin ardından Kuzey Kore'de yayınlanan klibin başrolünde Kuzey Kore lideri Kim Jong-un vardı.

Kuzey Kore'nin "füze" klibinde başrol Kim Jong-un - 3

Füzenin hangardan çıkışından hazırlanışına kadar olan süreçte aracın yanında olan Kim Jong-un daha sonra füzenin fırlatışını uzak bir yerden izledi.

Kuzey Kore'nin "füze" klibinde başrol Kim Jong-un - 4
Kuzey Kore'nin "füze" klibinde başrol Kim Jong-un - 5
Kuzey Kore'nin "füze" klibinde başrol Kim Jong-un - 6
Kuzey Kore'nin "füze" klibinde başrol Kim Jong-un - 7
Kuzey Kore'nin "füze" klibinde başrol Kim Jong-un - 8

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