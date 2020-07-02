Kuzey Kutbu'ndaki kunduz istilası küresel ısınmayı hızlandırıyor

Çalışmanın yazarlarından Dr. Ingmar Nitze, “Kunduzların çok hızlı bir şekilde yayılabildiğini biliyorduk. Eskiden donmuş halde bulunan göller, şu anda kunduzların yaşamı için oldukça elverişli yaşam koşulları sağlıyor. Ayrıca, kunduzları avlayan türlerin sayısı da azaldı. Tüm bunlar onların üremesi için harika bir ortam sağlıyor” ifadelerini kullandı.