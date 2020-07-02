Kuzey Kutbu'ndaki kunduz istilası küresel ısınmayı hızlandırıyor

ntv.com.tr 02.07.2020 - 16:42
Bilim insanları, Kuzey Kutbu’nda son 20 yılda artan sıcaklıklar nedeniyle kunduz popülasyonunda büyük bir patlama olduğunu ve hayvanların daha önce hiç bulunmadıkları tundra bölgelerine akın ettiğini açıkladı.
Almanya’daki Alfred Wegener Enstitüsü’nden bilim insanları kunduzların baraj inşa ederek buzulların erimesine neden olduğunu ve sera gazı emisyonunu arttırdığını belirtti.
Araştırmacılar, Alaska’nın kuzeybatısına ait farklı yıllarda kaydedilmiş uydu görüntülerini inceledi. Fotoğraflarda, kunduzların nehir ve göl kenarında inşa ettikleri baraj alanının 2002’de 0,4 hektar iken, 2019 yılında bu miktarın 3,7 hektara çıktığı görülüyor. Bununla birlikte, 2002 yılında eriyen buzul miktarı 1,6 hektarken,17 yıl eriyen alan 3,9 hektara yükseliyor.
Çalışmanın yazarlarından Dr. Ingmar Nitze, “Kunduzların çok hızlı bir şekilde yayılabildiğini biliyorduk. Eskiden donmuş halde bulunan göller, şu anda kunduzların yaşamı için oldukça elverişli yaşam koşulları sağlıyor. Ayrıca, kunduzları avlayan türlerin sayısı da azaldı. Tüm bunlar onların üremesi için harika bir ortam sağlıyor” ifadelerini kullandı.
Bununla birlikte, araştırmada Alaska’nın Kotzebue kasabasına 50 km uzaklıktaki kunduz barajlarının sayısının son 17 yılda 2’den 98, Baldwin yarımadasındaki barajların ise son 9 yılda 94’ten 409 yükseldiği belirtildi.
Bilim insanları, kunduzların baraj inşatı yaparken göldeki suyun ısınmasına neden olduğu ve söz konusu sıcaklıkların Kuzey kutbundaki permafrostun (donmuş toprak) erimesine yol açtığını belirtti.