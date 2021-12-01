La Palma'daki kabus şiddetini artırdı: Saniyede bir metre hızla ilerleyen lavlar önüne geleni yutuyor

Haberler - ntv.com.tr - AP 01.12.2021 - 10:16 | Son Güncelleme : 01.12.2021 - 10:28
Kanarya Adaları Volkanoloji Enstitüsü'nün bildirdiğine göre, İspanya'nın La Palma adasındaki Cumbre Vieja yanardağından çıkan yeni lav tüpleri, saniyede 1 metreye varan hızlarda yokuş aşağı akan lav gönderiyor.
Lavlar, dağın daha aşağısında bir aydan uzun bir süre önce boşaltılan La Laguna kasabasında kalan binaları tehdit ediyor.
Kanarya Adası hükümetinin yanardağ kriz komitesi tarafından yayınlanan bir haritaya göre, kasabanın kilisesi şu anda en geniş lav akışından sadece bir kilometre uzaklıkta bulunuyor.
Komite, lavların adanın batı kıyısında iki yerde Atlantik'e ulaştığını, uçurumlardan okyanusa aktığını ve ardından kıyı şeridine toplam 48 hektar lav depolama alanı eklediğini söyledi.
Diğer taraftan yetkililer, lavların şimdiye kadar adadaki tarım arazisinin üçte birini (bin 134) yok ettiğini söyledi. Yanardağ felaketi ayrıca, adanın ekonomisi için hayati önem taşıyan muz ve avokado tarlalarını yok etti.
Zarar bununla sınırlı kalmadı. Yaklaşık 80 bin nüfuslu adada 6 binden fazla kişi yerinden edilirken, 2 bin 500'den fazla ev küle döndü.
Öte yandan, La Palma'da şimdiye kadar 900 milyon euroya yakın zarara neden olan Cumbre Vieja Yanardağı, ada tarihinde en uzun süre aktif kalan volkan oldu.
Uzmanlar, volkanın uzun bir süre daha sürmesini beklemiyor.
Ayrıca, volkanın aktif hale geçmesinden bu yana adada 5 bin 200'den fazla deprem meydana geldi.