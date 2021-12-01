La Palma'daki kabus şiddetini artırdı: Saniyede bir metre hızla ilerleyen lavlar önüne geleni yutuyor

MUZ VE AVOKADO TARLALARINI YUTTU

Diğer taraftan yetkililer, lavların şimdiye kadar adadaki tarım arazisinin üçte birini (bin 134) yok ettiğini söyledi. Yanardağ felaketi ayrıca, adanın ekonomisi için hayati önem taşıyan muz ve avokado tarlalarını yok etti.