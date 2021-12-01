La Palma'daki kabus şiddetini artırdı: Saniyede bir metre hızla ilerleyen lavlar önüne geleni yutuyor

İspanya'nın Kanarya Adaları'na bağlı La Palma adasında yaklaşık iki ay önce başlayan lav akışının şiddeti arttı. Cumbre Vieja yanardağında yeni açılan volkan tüpleri nedeniyle lavların akış hızı saniyede bir metreye ulaştı. Bölgeden gelen yeni fotoğraflar, lavların adada hali hazırda sağlam kalan birkaç evi de tehdit ettiğini gösteriyor.

Haberler - ntv.com.tr - AP 01.12.2021 - 10:16 | Son Güncelleme : 01.12.2021 - 10:28

La Palma'daki kabus şiddetini artırdı: Saniyede bir metre hızla ilerleyen lavlar önüne geleni yutuyor - 1

Kanarya Adaları Volkanoloji Enstitüsü'nün bildirdiğine göre, 'nın La Palma adasındaki Cumbre Vieja yanardağından çıkan yeni lav tüpleri,  saniyede 1 metreye varan hızlarda yokuş aşağı akan lav gönderiyor.

La Palma'daki kabus şiddetini artırdı: Saniyede bir metre hızla ilerleyen lavlar önüne geleni yutuyor - 2

KALAN BİR AVUÇ BİNA DA TEHLİKEDE

Lavlar, dağın daha aşağısında bir aydan uzun bir süre önce boşaltılan La Laguna kasabasında kalan binaları tehdit ediyor.

La Palma'daki kabus şiddetini artırdı: Saniyede bir metre hızla ilerleyen lavlar önüne geleni yutuyor - 3

Kanarya Adası hükümetinin yanardağ kriz komitesi tarafından yayınlanan bir haritaya göre, kasabanın kilisesi şu anda en geniş lav akışından sadece bir kilometre uzaklıkta bulunuyor. 

La Palma'daki kabus şiddetini artırdı: Saniyede bir metre hızla ilerleyen lavlar önüne geleni yutuyor - 4

Komite, lavların adanın batı kıyısında iki yerde Atlantik'e ulaştığını, uçurumlardan okyanusa aktığını ve ardından kıyı şeridine toplam 48 hektar lav depolama alanı eklediğini söyledi.

La Palma'daki kabus şiddetini artırdı: Saniyede bir metre hızla ilerleyen lavlar önüne geleni yutuyor - 5

MUZ VE AVOKADO TARLALARINI YUTTU

Diğer taraftan yetkililer, lavların şimdiye kadar adadaki tarım arazisinin üçte birini (bin 134) yok ettiğini söyledi. Yanardağ felaketi ayrıca, adanın ekonomisi için hayati önem taşıyan muz ve avokado tarlalarını yok etti.

La Palma'daki kabus şiddetini artırdı: Saniyede bir metre hızla ilerleyen lavlar önüne geleni yutuyor - 6

2 BİN 500'DEN FAZLA EV KÜLE DÖNDÜ

Zarar bununla sınırlı kalmadı. Yaklaşık 80 bin nüfuslu adada 6 binden fazla kişi yerinden edilirken, 2 bin 500'den fazla ev küle döndü.

La Palma'daki kabus şiddetini artırdı: Saniyede bir metre hızla ilerleyen lavlar önüne geleni yutuyor - 7

900 MİLYON EUROLUK ZARAR MEYDANA GELDİ

Öte yandan, La Palma'da şimdiye kadar 900 milyon euroya yakın zarara neden olan Cumbre Vieja Yanardağı, ada tarihinde en uzun süre aktif kalan volkan oldu.

La Palma'daki kabus şiddetini artırdı: Saniyede bir metre hızla ilerleyen lavlar önüne geleni yutuyor - 8

Uzmanlar, volkanın uzun bir süre daha sürmesini beklemiyor. 

La Palma'daki kabus şiddetini artırdı: Saniyede bir metre hızla ilerleyen lavlar önüne geleni yutuyor - 9

Ayrıca, volkanın aktif hale geçmesinden bu yana adada 5 bin 200'den fazla deprem meydana geldi.

La Palma'daki kabus şiddetini artırdı: Saniyede bir metre hızla ilerleyen lavlar önüne geleni yutuyor - 10
La Palma'daki kabus şiddetini artırdı: Saniyede bir metre hızla ilerleyen lavlar önüne geleni yutuyor - 11
La Palma'daki kabus şiddetini artırdı: Saniyede bir metre hızla ilerleyen lavlar önüne geleni yutuyor - 12
La Palma'daki kabus şiddetini artırdı: Saniyede bir metre hızla ilerleyen lavlar önüne geleni yutuyor - 13
La Palma'daki kabus şiddetini artırdı: Saniyede bir metre hızla ilerleyen lavlar önüne geleni yutuyor - 14
La Palma'daki kabus şiddetini artırdı: Saniyede bir metre hızla ilerleyen lavlar önüne geleni yutuyor - 15
La Palma'daki kabus şiddetini artırdı: Saniyede bir metre hızla ilerleyen lavlar önüne geleni yutuyor - 16

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