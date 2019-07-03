Libya'da göçmenlerin barınma merkezine saldırı: 40 ölü
ntv.com.tr, Anadolu Ajansı
Libya'da Hafter'e bağlı güçler başkent Trablus'ta Afrikalı göçmenlerin bulunduğu bir barınma merkezine hava saldırısı gerçekleştirildi. Saldırıda ilk belirlemelere göre en az 40 kişi yaşamını yitirdi, 80 kişi ise yaralandı.
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1Libya'da ulusal mutabakat hükümetine bağlı Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada General Hafter güçlerine ait uçakların, Tacura bölgesinde bulunan, bir barınma merkezine saldırı gerçekleştirdiği belirtildi.
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2Ulusal mutabakat hükümetine bağlı Sağlık Bakanlığı sözcüsü Fevzi Uneyyis, Hafter güçlerine ait uçakların, Tacura bölgesinde bulunan, göçmenlerin kaldığı bir barınma merkezine düzenlediği hava saldırısında ölenlerin sayısının 40'ı geçtiğini söyledi.
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3Saldırıda çok sayıda kişinin de yaralandığını belirten Uneyyis, sayının artabileceğini belirtti.
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4Uneyyis, merkezde Afrika, Mısır ve Güney Asya'daki Bengal bölgesinden göçmenlerin bulunduğunu kaydetti.
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5Düzensiz Göçle Mücadele Teşkilatı Başkanı El-Mebruk Abdulhafiz ise Libya El-Ahrar kanalına yaptığı açıklamada, hava saldırısına uğrayan merkezde yaklaşık 120 düzensiz göçmenin barındığını söyledi.
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6Söz konusu merkezin UMH'ye bağlı Ed-Daman Taburu'na ait olduğu belirtildi.
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