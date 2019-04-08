Libya'yı yeni bir iç savaş tehdit ediyor
NTV Haber
Libya'da 2011'de Muammer Kaddafi'nin devrilmesinin ardından istikrar bir türlü sağlanamadı. Onlarca militan grup ülkede etkili. Şimdi Libya'da topyekün bir iç savaş endişesi var. Ülkenin doğusunu kontrol altında tutan Libyalı komutan Halife Hafter ile başkent Trablus'u elinde tutan ve uluslararası toplum tarafından tanınan hükümet güçleri arasında çatışmalar yoğunlaştı. Onlarca ölü var.
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1Büyük bir kaosun eşiğinde olan Libya'da çatışmaların yoğunlaşması nedeniyle yüzlerce sivil evlerini terk etmek zorunda kaldı.
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2Ülkede iktidar mücadelesi kızıştı. Ülkenin doğusunu kontrol altında tutan Libyalı komutan Halife Hafter dört gün önce başkent Traslus'a saldırıya geçti.
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3Hafter'e bağlı güçler çölde kolayca ilerledi. Çatışmalar başkente 24 kilometre uzaklıkta kullanılmayan uluslararası havalimanı çevresinde yoğunlaştı. Halife Hafter bölgenin kontrolünü ele geçirdiğini duyurdu.
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4Hafter'e bağlı birlikler şimdi kent merkezine doğru ilermeyi hedefliyor. Başkent Trablus'u elinde tutan ve uluslararası toplum tarafından tanınan hükümet ise, "volkanın öfkesi" ismini verdikleri karşı saldırı başlattı.
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5Trablus'taki Başbakan Feyiz Seray Libya'nın tüm kentlerini yasadışı güçlerden temizleyeceklerini söyledi.
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6Çatışmalar sırasında iki taraf karşılıklı olarak hava saldırıları da düzenledi. Saldırıda ölenler var.
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7Birleşmiş Milletler çatışmalar nedeniyle yaklaşık 3 bin kişinin evlerini terk ettiğini duyurdu.
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8Başkent Trablus'da da çatışmalar nedeniyle evlerinden çıkamayacakları endişesiyle halk, yiyecek ve yakıt stokluyor.
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9ABD ordusu da önlem olarak askerlerinin bir bölümünü geçici olarak Libya'dan çekti.
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10İki taraf arasında onlarca kişinin öldüğü çatışmaların yoğunlaşmasıyla ülkenin topyekün bir iç savaşa sürüklenmesinden kaygı duyuluyor.
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11Batılı ülkeler, çatışmaların doğal gaz ve petrol sekviyatını etkilemesi ve Avrupa'ya göç akınını tırmandırmasından endişeli. Radikal militanların güçlenmesinden de kaygı duyuluyor.
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12Trablus'taki Başbakan Feyiz Seray ile Bingazi'yi kontrol eden Hafter arasında bir süredir Birleşmiş Milletler şemsiyesi altında barış görüşmeleri yürütülüyordu.
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1314-16 Nisan'da BM öncülüğünde düzenlenecek ulusal uzlaşı konferansının son çatışmalarla birlikte riske girdiği yorumları yapılıyor.
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14Ülkenin doğusundaki en büyük kent olan Bingazi'de Trablus'taki hükümete paralel bir yönetim kuran Hafter'in bu konferans öncesinde saldırı başlatarak elini güçlendirmeye çalıştığı yorumlarında bulunanlar da var.
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