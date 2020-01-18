Lübnan'da göstericilerle güvenlik güçleri arasında arbede
Lübnan'da hükümet karşıtı gösteri düzenleyen kalabalığa polisin müdahalesi sert oldu. Polis taş fırlatan göstericileri tazyikli suyla dağıtmaya çalıştı.
NTV Haber - Anadolu Ajansı 18.01.2020 - 22:59
Başkent Beyrut'ta ülkedeki yolsuzluğu ve kötü yönetimi protesto eden yüzlerce kişi parlamento binası önünde toplandı.
Yolsuzluk yapanların yargılanması ve hükümetin kurulması yönünde sloganlar atan göstericilerle güvenlik güçleri arasında arbede çıktı.
Parlamento binasını koruyan güvenlik güçleri, kendilerine taş fırlatan protestocuları dağıtmak için gözyaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale etti
Lübnan'da 17 Ekim'de ekonomik durum ve vergilere karşı başlayan protestolar, Başbakan Hariri'nin istifasına yol açmıştı. Hariri'nin 29 Ekim'deki istifasından bu yana derinleşen ekonomik krizle birlikte siyasi istikrar da sağlanabilmiş değil.
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