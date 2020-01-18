Lübnan'da göstericilerle güvenlik güçleri arasında arbede

Başkent Beyrut'ta ülkedeki yolsuzluğu ve kötü yönetimi protesto eden yüzlerce kişi parlamento binası önünde toplandı.

Parlamento binasını koruyan güvenlik güçleri, kendilerine taş fırlatan protestocuları dağıtmak için gözyaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale etti