Madrid'de koyunlar şehre indi

Bin 200'den fazla koyun ve 200 keçi, 29. "Trashumancia Şenliği" kapsamında Madrid'in sembolik sokaklarında geçit töreni yaptı.
Sabahın erken saatlerinden itibaren, çok sayıda insan, koyunları görmek için Casa de Campo'nun çevresinde toplandı.
Yetişkinler bol bol fotoğraf çekerken şenlikte en çok eğlenenler ise çocuklar oldu.
Yedi yaşındaki çocuğuyla birlikte şenliğe gelen Javier, "Geçen yıl o kadar beğendi ki bugün tekrar ettik. İlk başta onlardan biraz korktu, ancak daha sonra korkmadan onları okşayabileceğini gördü" dedi.
Madrid Belediyesi etkinliğin bu yılki ana temasının, biyolojik çeşitlilik için faydalı olan ve iklim değişikliğine karşı mücadele eden bu tür kapsamlı hayvan otlatmalarını ve ekolojik koridorları savunmak olduğunu bildirdi.
Kayıtlara göre, Madrid'de ilk Trashumancia 923 tarihinde başlasa da 1273'de Çobanlar Onursal Konseyinin kurulmasıyla resmileşirken, 1994 yılından bu yana şenlik olarak halkla birlikte kutlanıyor.
Orta Çağ'daki gelenekte çobanlar, koyunlarını kentten geçirmek için dönemin yerel yetkililerine geçiş ücreti öderken, bu, günümüzde sembolik olarak belediye başkanlarına yapılıyor.