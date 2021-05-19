Malavi 20 bin doz corona virüs aşısını yakarak imha edecek

Afrika ülkesi Malavi, son kullanma tarihi geçen 19 bin 610 Oxford/AstraZeneca aşısı halkın güvenini kazanmak için yakarak imha edeceğini açıkladı. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), başlangıçta ülkeleri süresi dolan dozları imha etmemeye çağırdı,ancak sonrasında tavsiyesini değiştirdi. Yetkililer, bu hareketin aşı reddi yüksek olan ülkede halkı yapılan aşının güvenli olduğu konusunda ikna edeceğini umuyor.

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ntv.com.tr - AFP 19.05.2021 - 17:17

Afrika kıtasının güneydoğusunda yer alan Malavi, 26 Mart'ta Afrika Birliği'nden 102 bin doz AstraZeneca/Oxford aşısı aldı ve bunların neredeyse yüzde 80'ini kullandı. Ancak, etiketlerdeki son kullanma tarihi 13 Nisan olduğundan kalan aşılar soğuk zincirden çıkarıldı.

Malavi'nin baş sağlık sorumlusu Dr. Charles Mwansambo, aşı dozlarını imha etmelerinin talihsiz olduğunu ancak bunu yapmanın faydalarının risklerden daha ağır bastığını söyledi.

HALK, KULLANILAN AŞININ GÜVENLİ OLDUĞUNA İKNA OLACAK Mwansambo, "Süresi geçmiş aşılarımız olduğu haberi yayıldığında, insanların aşı olmak için kliniklerimize gelmediğini fark ettik. Onları yakmazsak, tesislerimizde süresi dolmuş aşılar kullandığımızı düşünecekler ve aşı yaptırmazlarsa Covid-19 onları çok sert vuracaktır" dedi.

Dr. Mwansambo, ayrıca ülkedeki yetişkinleri aşı olmaya ikna etmenin zor olduğunu da bildirdi.



Başkent Lilongwe sokaklarında bazı insanlar da aşının güvenliği konusunda endişeli olduğunu ifade etti. Ancak, AstraZeneca/Oxford aşısı ile nadir kan pıhtıları arasındaki bağlantı henüz kanıtlanmadı ve sağlık uzmanları Covid-19 riskinin çok daha yüksek olduğunu söylüyor. İnsanlara yapabiliyorlarsa aşı olmalarını tavsiye ediyorlar.

DSÖ TAVSİYESİNİ DEĞİŞTİRDİ Diğer taraftanMalavi, Afrika'da aşıların süresi dolan tek ülke değil. DSÖ başlangıçta etkilenen ülkelerden, hala kullanılıp kullanılamayacaklarını belirleyene kadar aşıları elinde tutmalarınıi stedi. Ancak kuruluş şimdi, üretici tarafından önceden belirlenmiş bir son kullanma tarihi olan aşıların imha edilmesi gerektiğini söylüyor.

17 Mayıs'ta kurum tarafından yapılan açıklamadai "Aşıların atılması, herhangi bir aşılama programı bağlamında son derece üzücü olsa da, DSÖ bu süresi dolan dozların dağıtım zincirinden çıkarılmasını ve güvenli bir şekilde imha edilmesini tavsiye ediyor" denildi.

100 KİŞİ BAŞINA 1,8 DOZ AŞI DÜŞÜYOR Öte yandan, 18 milyon nüfuslu ülke şimdiye kadar 34 bin 232 doğrulanmış corona virüs vakası ve bin 153 ölüm kaydetti. 100 kişi başına 1,8 doz aşı düşen Malavi’de 335 bin doz aşı uygulandı.