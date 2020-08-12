Mauritius'da petrol sızıntısı: Halk saçlarını bağışlıyor

Hint Okyanusu'ndaki ada ülkesi Mauritius'ta yaşanan petrol sızıntısı nedeniyle çevre felaketi yaşanıyor. Karaya oturan yük gemisinden şu ana kadar en az bin ton petrolün sızdığı tahmin ediliyor. Deniz canlıları tehdit altında öte yandan halk felaketle mücadele için saçlarını bağışlıyor.

ntv.com.tr - NTV Haber 12.08.2020 - 08:43

Mauritius'da petrol sızıntısı: Halk saçlarını bağışlıyor - 1
Yüzlerce ton petrol okyanusa sızdı.

Mauritiuslular, tarihlerinin en büyük çevre felaketi ile mücadele etmek için seferber oldu.
Mauritius'da petrol sızıntısı: Halk saçlarını bağışlıyor - 2
Hint okyanusunda bulunan ada ülkesi Mauritius'ta, Japon yük gemisinden sızan en az bin ton petrol, deniz canlılarını tehdit ediyor.
Mauritius'da petrol sızıntısı: Halk saçlarını bağışlıyor - 3
Ada halkı, petrolü temizleyebilmek için insan saçı ve yapraklardan yüzen setler yaptı.
Mauritius'da petrol sızıntısı: Halk saçlarını bağışlıyor - 4
Halk, saçlarını gönüllü olarak keserek, setlerin yapabilmesi için bağışladı.
Mauritius'da petrol sızıntısı: Halk saçlarını bağışlıyor - 5
Saç için başlatılan kampanyaya yüzlerce kişinin katıldığı belirtildi. Saçların petrolü tutarak yayılmasını engellediği aktarıldı.
Mauritius'da petrol sızıntısı: Halk saçlarını bağışlıyor - 6
Geçen hafta MV Wakashio adlı japon yük gemisi bir mercan resifinin üstünden geçerken karaya oturmuştu. Ardından gemiden sızan petrol adanın turkuaz denizini siyaha boyamıştı.
Mauritius'da petrol sızıntısı: Halk saçlarını bağışlıyor - 7
Şu ana kadar en az bin ton yakıt sızarken, 500 ton yakıt kurtarıldı. Geminin deposunda ise halen 2 bin 500 ton yakıt bulunuyor.
Mauritius'da petrol sızıntısı: Halk saçlarını bağışlıyor - 8
Yetkililer, çatlaklar oluşmaya başlayan geminin ikiye bölünebileceği uyarısında bulundu.
Mauritius'da petrol sızıntısı: Halk saçlarını bağışlıyor - 9
Japonya ise kriz ile mücadelede yardımcı olmak için Mauritius'a uzaman bir ekip göndereceğini açıkladı.
Mauritius'da petrol sızıntısı: Halk saçlarını bağışlıyor - 10
Ülkede acil durum ilan edilirken, çevreciler olayın büyük ekolojik krize yol açabileceği ve bazı türlerin yok olabileceği uyarısı yapıyor.
Mauritius'da petrol sızıntısı: Halk saçlarını bağışlıyor - 11
Mauritius'da petrol sızıntısı: Halk saçlarını bağışlıyor - 12
Mauritius'da petrol sızıntısı: Halk saçlarını bağışlıyor - 13
Mauritius'da petrol sızıntısı: Halk saçlarını bağışlıyor - 14
Mauritius'da petrol sızıntısı: Halk saçlarını bağışlıyor - 15
Mauritius'da petrol sızıntısı: Halk saçlarını bağışlıyor - 16
Mauritius'da petrol sızıntısı: Halk saçlarını bağışlıyor - 17
Mauritius'da petrol sızıntısı: Halk saçlarını bağışlıyor - 18
Mauritius'da petrol sızıntısı: Halk saçlarını bağışlıyor - 19
Mauritius'da petrol sızıntısı: Halk saçlarını bağışlıyor - 20
Mauritius'da petrol sızıntısı: Halk saçlarını bağışlıyor - 21
Mauritius'da petrol sızıntısı: Halk saçlarını bağışlıyor - 22

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