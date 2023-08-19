Meloni Arnavutluk'ta hesabı ödemeyen İtalyan turistlerin borcunu kapattı: Bu bir onur meselesi
İtalya ile Arnavutluk arasında gündem,, ödenmeyen restoran ücreti... İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Arnavutluk'taki bir restorandan ücret ödemeden ayrılan bir grup İtalyan turistin hesabını kendi cebinden ödedi. Olay her iki ülkede de büyük ses getirdi.
İtalya hükümeti, benzersiz bir diplomasi örneği sergileyerek, Arnavutluk'ta yemek yedikten sonra hesap ödemeden kaçan dört İtalyan turistin restoran hesabını ödedi. Berat kentindeki yemek ve kaçış her iki ülkede de manşetlere taşındı.