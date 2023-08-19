Meloni Arnavutluk'ta hesabı ödemeyen İtalyan turistlerin borcunu kapattı: Bu bir onur meselesi

İtalya ile Arnavutluk arasında gündem,, ödenmeyen restoran ücreti... İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Arnavutluk'taki bir restorandan ücret ödemeden ayrılan bir grup İtalyan turistin hesabını kendi cebinden ödedi. Olay her iki ülkede de büyük ses getirdi.

Meloni Arnavutluk'ta hesabı ödemeyen İtalyan turistlerin borcunu kapattı: Bu bir onur meselesi - 1

İtalya hükümeti, benzersiz bir diplomasi örneği sergileyerek, Arnavutluk'ta yemek yedikten sonra hesap ödemeden kaçan dört İtalyan turistin restoran hesabını ödedi. Berat kentindeki yemek ve kaçış her iki ülkede de manşetlere taşındı.

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Meloni Arnavutluk'ta hesabı ödemeyen İtalyan turistlerin borcunu kapattı: Bu bir onur meselesi - 2

Ardından olay Arnavutluğu ziyaret eden İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Arnavut mevkidaşı Edi Rama arasında da gündeme geldi.

Meloni Arnavutluk'ta hesabı ödemeyen İtalyan turistlerin borcunu kapattı: Bu bir onur meselesi - 3

"GİT BU APTALLARIN HESABINI ÖDE, FATURAYI BANA GÖNDER"

İtalyan La Stampa’ya konuşan Rama, “Meloni’nin oalyı duyduğunda İtalyan büyükelçilik çalışanlarından birine, ‘Git ve bu aptalların borcunu öde. Faturasını da bana gönder’ dedi.” ifadelerini kullandı.

Meloni Arnavutluk'ta hesabı ödemeyen İtalyan turistlerin borcunu kapattı: Bu bir onur meselesi - 4

talya'nın Arnavutluk'taki büyükelçiliği, Meloni’nin İtalyan turistlerin 80 euroluk (yaklaşık 2 bin 400 lira) hesabını ödediğini belirtti.

Meloni Arnavutluk'ta hesabı ödemeyen İtalyan turistlerin borcunu kapattı: Bu bir onur meselesi - 5

BüyükelçilikteN yapılan açıklamada, "İtalyanlar kurallara saygı duyuyor ve borçlarını ödüyorlar. Bu tür olayların bir daha yaşanmamasını umuyoruz." denildi.

Meloni Arnavutluk'ta hesabı ödemeyen İtalyan turistlerin borcunu kapattı: Bu bir onur meselesi - 6

İtalya Tarım Bakanı ve Bayan Meloni'nin kayınbiraderi olan  Francesco Lollobrigida da olay yaşandığı sırada Arnavutluk gezisindeydi ve Meloni’nin hesabı ödemesinin İtalyanlar için bir onur meselesi olduğunu söyledi.  

Meloni Arnavutluk'ta hesabı ödemeyen İtalyan turistlerin borcunu kapattı: Bu bir onur meselesi - 7

Lollobrigida, "Birkaç dürüst olmayan kişi, onurlu insanlardan oluşan bir ulusu utandıramaz." dedi.

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