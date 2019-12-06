Merkel Auschwitz toplama kampını ilk kez ziyaret etti

Nazi Almanyası tarafından II. Dünya Savaşı sırasında, Nazi işgali altındaki Polonya'da Auschwitz-Birkenau'da kurulan toplama ve imha kampını ilk kez ziyaret eden Başbakan Angela Merkel, burada öldürülen bir milyon 100 bin Yahudi ve Nazilerin düşman ilan ettiği Roman, eşcinsel veya sosyalist için saygı duruşunda bulundu.