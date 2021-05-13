Mescid'i Aksa'da bayram namazı

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid'i Aksa'da bir araya gelen Müslümanlar, Ramazan Bayramı namazını kıldı. İsrail güçlerinin müdahalelerine rağmen Filistinli Müslümanlar, Mescidi Aksa'ya akın etti.
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Anadolu Ajansı 13.05.2021 - 07:03
İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid'i Aksa'da bir araya gelen Müslümanlar, Ramazan Bayramı namazını kıldı. İsrail güçlerinin müdahalelerine rağmen Filistinli Müslümanlar, Mescidi Aksa'ya akın etti.
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