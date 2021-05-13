Mescid'i Aksa'da bayram namazı

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid'i Aksa'da bir araya gelen Müslümanlar, Ramazan Bayramı namazını kıldı. İsrail güçlerinin müdahalelerine rağmen Filistinli Müslümanlar, Mescidi Aksa'ya akın etti.