Mescid'i Aksa'da bayram namazı

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid'i Aksa'da bir araya gelen Müslümanlar, Ramazan Bayramı namazını kıldı. İsrail güçlerinin müdahalelerine rağmen Filistinli Müslümanlar, Mescidi Aksa'ya akın etti.

Anadolu Ajansı 13.05.2021 - 07:03

Mescid'i Aksa'da bayram namazı - 1
İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid'i Aksa'da bir araya gelen Müslümanlar, Ramazan Bayramı namazını kıldı. İsrail güçlerinin müdahalelerine rağmen Filistinli Müslümanlar, Mescidi Aksa'ya akın etti.
Mescid'i Aksa'da bayram namazı - 2
Mescid'i Aksa'da bayram namazı - 3
Mescid'i Aksa'da bayram namazı - 4
Mescid'i Aksa'da bayram namazı - 5
Mescid'i Aksa'da bayram namazı - 6
Mescid'i Aksa'da bayram namazı - 7
Mescid'i Aksa'da bayram namazı - 8
Mescid'i Aksa'da bayram namazı - 9
Mescid'i Aksa'da bayram namazı - 10

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