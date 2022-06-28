Milyarderlerin uzay yarışı Dünya'nın geleceğini mahvedebilir: Bilim insanları uyardı

Milyarder iş insanları Elon Musk, Jeff Bezos ve Richard Branson, sırasıyla kurdukları SpaceX, Blue Origin ve Virgin Galactic adlı şirketlerle teknolojide yeni bir çağ atlayarak turizmi uzaya taşıdı. Ancak, uluslararası bir bilim insanı ekibi tarafından yapılan çalışma, uzay turizmine artan ilginin gezegenimizin geleceğini tehdit ettiğini gösterdi. Roket fırlatmalarından kaynaklanan emisyonlarından ozon tabakasının yeniden delinmesine yol açabileceği belirtildi.

Haberler - ntv.com.tr 28.06.2022 - 16:25 | Son Güncelleme : 28.06.2022 - 16:45

Milyarderlerin uzay yarışı Dünya'nın geleceğini mahvedebilir: Bilim insanları uyardı - 1

Earth's Future adlı bilimsel dergide yayımlanan yeni bir çalışma milyarderlerin uzay turizmi yarışının ozon tabakasının yeniden delinmesine yol açabileceğini buldu.

Milyarderlerin uzay yarışı Dünya'nın geleceğini mahvedebilir: Bilim insanları uyardı - 2

London College Üniversitesi (UCL), Cambridge Üniversitesi ve Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nden (MIT) araştırmacılar, roket fırlatmalarının etkisini hesaplamak için üç boyutlu bir model geliştirdi.

Milyarderlerin uzay yarışı Dünya'nın geleceğini mahvedebilir: Bilim insanları uyardı - 3

500 KAT DAHA ZARARLI

Ekip, roketlerin yaydığı siyah karbon parçacıklarının atmosferde ısıyı tutmada etkili diğer tüm kaynaklarından neredeyse 500 kat daha zararlı buldu. Ayrıca, çalışma  uzay turizmindeki mevcut büyüme eğilimlerinin, Kuzey Kutbu'ndaki üst stratosferik ozon tabakasının yok olmasına neden olabileceği konusunda uyardı.

Milyarderlerin uzay yarışı Dünya'nın geleceğini mahvedebilir: Bilim insanları uyardı - 4

Araştırmacılar, katı yakıtlı roketlerden ve geri dönen uzay aracının ozon tabakasını ısıtmasının özellikle gezegenimize zarar vereceğini söyledi.

Milyarderlerin uzay yarışı Dünya'nın geleceğini mahvedebilir: Bilim insanları uyardı - 5

Çalışmanın ortak yazarı Dr. Eloise Maraisi "Roket fırlatmalarından kaynaklanan emisyonları, uçak endüstrisinden kaynaklanan sera gazı ve hava kirletici emisyonlarla karşılaştırdık. 

Milyarderlerin uzay yarışı Dünya'nın geleceğini mahvedebilir: Bilim insanları uyardı - 6

Roket fırlatmalarının oluşturduğu karbon parçacıkları, uçaklara ve diğer 'ya bağlı kaynaklara göre çok daha büyük bir iklim etkisine sahip" açıklamasını yaptı.

Milyarderlerin uzay yarışı Dünya'nın geleceğini mahvedebilir: Bilim insanları uyardı - 7

MONTREAL PROTOKOLÜ HAKKINDA

Öte yandan, 1987'de kabul edilen Montreal Protokolü ile uygulanan ozon tabakasını incelten maddelere yönelik küresel yasak, en başarılı uluslararası çevre politikası müdahalelerinden biri olarak kabul ediliyor.

Milyarderlerin uzay yarışı Dünya'nın geleceğini mahvedebilir: Bilim insanları uyardı - 8

Araştırmanın ortak yazarı Dr. Robert Ryan,  "Montreal Protokolü sonrası güçlü ozon iyileşmesi gösteren atmosferin tek kısmı üst stratosferdir ve roket emisyonlarının etkisinin en çok vuracağı yer tam da burasıdır.

Milyarderlerin uzay yarışı Dünya'nın geleceğini mahvedebilir: Bilim insanları uyardı - 9

Bu büyüklükteki değişiklikler ozon iyileşmesinin ilerlemesini tehdit ediyor” dedi.

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