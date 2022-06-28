Milyarderlerin uzay yarışı Dünya'nın geleceğini mahvedebilir: Bilim insanları uyardı

Haberler - ntv.com.tr 28.06.2022 - 16:25 | Son Güncelleme : 28.06.2022 - 16:45
Earth's Future adlı bilimsel dergide yayımlanan yeni bir çalışma milyarderlerin uzay turizmi yarışının ozon tabakasının yeniden delinmesine yol açabileceğini buldu.
London College Üniversitesi (UCL), Cambridge Üniversitesi ve Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nden (MIT) araştırmacılar, roket fırlatmalarının etkisini hesaplamak için üç boyutlu bir model geliştirdi.
Ekip, roketlerin yaydığı siyah karbon parçacıklarının atmosferde ısıyı tutmada etkili diğer tüm kaynaklarından neredeyse 500 kat daha zararlı buldu. Ayrıca, çalışma uzay turizmindeki mevcut büyüme eğilimlerinin, Kuzey Kutbu'ndaki üst stratosferik ozon tabakasının yok olmasına neden olabileceği konusunda uyardı.
Araştırmacılar, katı yakıtlı roketlerden ve geri dönen uzay aracının ozon tabakasını ısıtmasının özellikle gezegenimize zarar vereceğini söyledi.
Çalışmanın ortak yazarı Dr. Eloise Maraisi "Roket fırlatmalarından kaynaklanan emisyonları, uçak endüstrisinden kaynaklanan sera gazı ve hava kirletici emisyonlarla karşılaştırdık.
Roket fırlatmalarının oluşturduğu karbon parçacıkları, uçaklara ve diğer Dünya'ya bağlı kaynaklara göre çok daha büyük bir iklim etkisine sahip" açıklamasını yaptı.
Öte yandan, 1987'de kabul edilen Montreal Protokolü ile uygulanan ozon tabakasını incelten maddelere yönelik küresel yasak, en başarılı uluslararası çevre politikası müdahalelerinden biri olarak kabul ediliyor.
Araştırmanın ortak yazarı Dr. Robert Ryan, "Montreal Protokolü sonrası güçlü ozon iyileşmesi gösteren atmosferin tek kısmı üst stratosferdir ve roket emisyonlarının etkisinin en çok vuracağı yer tam da burasıdır.
Bu büyüklükteki değişiklikler ozon iyileşmesinin ilerlemesini tehdit ediyor” dedi.