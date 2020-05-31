Minneapolis harabeye döndü

ABD'nin Minneapolis kentinde, siyahi Amerikalı George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından başlayan olaylar sonrası harabeye dönen kent, havadan görüntülendi. ABD'nin Minneapolis kentinde, siyahi Amerikalı George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından başlayan olaylar 4. gününde de devam ediyor. Olayların başlangıç noktası olan Minnesota eyaleti olaylar sonrası harabeye döndü. Harabeye dönen kentte, vatandaşlar zarar gören alanlarda temizlik çalışmalarına katıldı.