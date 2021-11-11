Mısır'da Firavun I. Nectanebo'ya adanmış 2 bin 400 yıllık tapınak bulundu

Ekip ayrıca,yaptıkları kazıda Orta Krallık firavunu Osorkon (MÖ 925-890) dönemine ait bir babun heykeli, kaide ve kuvarsit dikilitaşın bir parçasını keşfetti.

MÖ 595-589 yılları arasında hüküm süren Kral II. Psamtik tarafından yaptırılan tanrı Shu ve tanrıça Tefnut'a ait bir türbe de gün ışığına çıkarıldı.





En eski buluntu ise MÖ 15. yüzyıl firavunu olan III. Tuthmosis yaptırılan için bir sunum masasıydı.