Mısır'da inşa edilen köprünün hesapları çarşıya uymadı

İHA 13.05.2020 - 09:19 | Son Güncelleme : 13.05.2020 - 09:23
Başkentin ünlü Haram Caddesi'nde şehirdeki trafiği azaltmak için köprü yapılıyor.
Ancak köprü yapım hesaplarında bir yanlışlık olunca ilginç görüntüler oluştu.
Bağlantı yolu apartmanların bulunduğu semtlere gelmesiyle köprü, bazı apartmanların balkonlarına dayanırken bazı dairelerin de pencereleri kapandı.
Dış kapı girişleri kapanan apartman binaları da oldu.
Köprünün fotoğraflarının sosyal medyada yayılmasının ardından Mısır yönetimi eleştirilerin hedefi haline geldi.