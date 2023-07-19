Mısır'daki gizemli hastalık paniğe yol açtı: Covid-19'un yeni varyantı mı?
Mısır'da en az 270 kişi, nedeni henüz bilinmeyen "gizemli" bir hastalığa yakalandı. Vaka sayıları artarken, hastalık corona virüsün (Covid-19) yeni bir varyantı olabileceğine dair endişelere yol açtı. Rusya ise vatandaşlarını korumak için Mısır'dan gerçekleşen uçuşlarda daha sıkı denetim uygulayacağını açıkladı.
Mısır'da en az 270 kişinin Yukarı Mısır'ın Qena vilayetinde "gizemli bir hastalığa" yakalandı. Gizemli hastalığın Covid-19’un yeni bir varyantı olabileceği belirtilirken, bazı uzmanlar bunun dang humması olabileceğini belirtti.