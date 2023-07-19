Mısır'daki gizemli hastalık paniğe yol açtı: Covid-19'un yeni varyantı mı?

Mısır'da en az 270 kişi, nedeni henüz bilinmeyen "gizemli" bir hastalığa yakalandı. Vaka sayıları artarken, hastalık corona virüsün (Covid-19) yeni bir varyantı olabileceğine dair endişelere yol açtı. Rusya ise vatandaşlarını korumak için Mısır'dan gerçekleşen uçuşlarda daha sıkı denetim uygulayacağını açıkladı.

Mısır'daki gizemli hastalık paniğe yol açtı: Covid-19'un yeni varyantı mı? - 1

Mısır'da en az 270 kişinin Yukarı Mısır'ın Qena vilayetinde "gizemli bir hastalığa" yakalandı. Gizemli hastalığın Covid-19’un yeni bir varyantı olabileceği belirtilirken, bazı uzmanlar bunun dang humması olabileceğini belirtti. 

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Mısır'daki gizemli hastalık paniğe yol açtı: Covid-19'un yeni varyantı mı? - 2

Mısır Sağlık ve Nüfus Bakanlığı, kentin el-Aleqat köyünde hastaların yaşadığı semptomların "tek tip bir modele" sahip olmadığı yönünde bir açıklama yaptı.

Mısır'daki gizemli hastalık paniğe yol açtı: Covid-19'un yeni varyantı mı? - 3

Önleyici tıp işlerinden sorumlu Sağlık Bakan Yardımcısı Amr Kandil, semptomların vücut ağrıları, 3 ile 5 gün arasında süren ateş, kemik ağrısı ve zaman zaman kusma ile mide bulantısını içerdiğini söyledi.

Mısır'daki gizemli hastalık paniğe yol açtı: Covid-19'un yeni varyantı mı? - 4

Bakanlığın açıklamasında, epidemiyolojik gözetim ekiplerinin vakaları incelemek üzere kente gönderildiği ve hastaların çevresinden de örnekler toplandığı ifade edildi. 

Mısır'daki gizemli hastalık paniğe yol açtı: Covid-19'un yeni varyantı mı? - 5

Diğer taraftan, Mısır'daki tanımlanamayan hastalıkla ilgili haberlerin ardından, araştırmacılar bunun, ateş ve kemik ağrısına yol açtığı için bunun yeni bir Covid-19 varyantı olup olmadığını tartışıyor.

Mısır'daki gizemli hastalık paniğe yol açtı: Covid-19'un yeni varyantı mı? - 6

Bununla birlikte, bazı uzmanlar bunun sivrisineklerden insanlara yayılan viral bir enfeksiyon olan dang humması olabileceğini belirtiyor. Ancak, hastalığın gizemi yapılacak olan araştırmaların ardından çözülecek.

Mısır'daki gizemli hastalık paniğe yol açtı: Covid-19'un yeni varyantı mı? - 7

Rusya, “gizemli” hastalığın  yayılmasının ardından Mısır'dan yapılan uçuşlarda daha sıkı sağlık protokolleri uyguladığını duyurdu.

Mısır'daki gizemli hastalık paniğe yol açtı: Covid-19'un yeni varyantı mı? - 8

Rusya'nın sağlık denetleme kurumu Rospotrebnadzor tarafından yapılan açıklamada, "Mevcut durum ışığında Rospotrebnadzor, Perimeter otomatik bilgi sistemini kullanmak da dahil olmak üzere Mısır'dan yapılan uçuşlarla ilgili sağlık ve karantina kontrollerini sıkılaştırdı." denildi.

Mısır'daki gizemli hastalık paniğe yol açtı: Covid-19'un yeni varyantı mı? - 9

Mısır Sağlık Bakanlığı, Qena'da kaydedilen tüm vakalarda hafif ve orta şiddette semptomlar görüldüğünü ve henüz ciddi bir hastalık ya da hastaneye yatış vakası yaşanmadığını belirterek itidal çağrısında bulundu.

Mısır'daki gizemli hastalık paniğe yol açtı: Covid-19'un yeni varyantı mı? - 10
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