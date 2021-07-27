Mısır’ın Atlantisi’nde 2 bin 200 yıllık gemi enkazı bulundu

ntv.com.tr - Reuters 27.07.2021 - 14:31 | Son Güncelleme : 27.07.2021 - 14:35
Mısır Turizm ve Eski Eserler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, arkeologlar büyük bir yelkene sahip olduğu düşünülen geminin Mısır'da inşa edildiğine dair başka kanıtlar da buldular.
Yapılan açıklamada, “MÖ 2. yüzyılda meydana gelen şiddetli bir deprem nedeniyle Büyük Amun tapınağının çökmesi ve üzerine düşen devasa blokların sonucu olarak gemi battı. Bu taş blokların düşmesi geminin şimdi tapınağın enkazının olduğu kanalda kalmasına neden oldu” denildi.